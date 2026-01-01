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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mailtrain erstellen können

Mailtrain ist eine quelloffene, selbst gehostete Newsletter-Anwendung, die auf Node.js basiert und Unterstützung für groß angelegte E-Mail-Kampagnen bietet. Sie bietet vollständige Abonnentenlistenverwaltung, Segmentierung, MJML-basierte E-Mail-Vorlagen, A/B-Tests, Kampagnenautomatisierung und detaillierte Analysen – alles auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren.

Im Gegensatz zu SaaS-E-Mail-Plattformen, die pro Abonnent oder pro Versand abrechnen, bietet Ihnen Mailtrain unbegrenzte Versandkapazität über Ihren eigenen SMTP-Anbieter. Ihre Abonnentendaten, Kampagnenverläufe und Engagement-Analysen bleiben auf Ihrem eigenen VPS, ohne Gebühren pro E-Mail und ohne Anbieterbindung. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB, Redis und MongoDB für einen sofort einsatzbereiten Betrieb.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Mailtrain

Abonnentenlistenverwaltung

Erstellen und verwalten Sie mehrere Abonnentenlisten mit benutzerdefinierten Feldern, Segmentierung und automatischer Listenhygiene, um Ihre Zielgruppe organisiert zu halten.

Kampagnenautomatisierung

Erstellen Sie ausgelöste E-Mail-Sequenzen und RSS-basierte Kampagnen, die automatisch basierend auf Abonnentenaktionen oder geplanten Intervallen versendet werden.

MJML E-Mail-Vorlagen

Gestalten Sie responsive E-Mail-Vorlagen mit dem MJML-Framework direkt im Browser mit einem integrierten visuellen Editor für pixelgenaue Layouts.

A/B-Testing

Führen Sie A/B-Tests für Betreffzeilen und Inhalte durch, um Öffnungsraten und Klickraten zu optimieren, bevor Sie an Ihre vollständige Liste senden.

Kampagnenanalyse

Verfolgen Sie Öffnungen, Klicks, Abmeldungen und Bounces pro Kampagne mit detaillierten Berichten, um die E-Mail-Leistung im Laufe der Zeit zu messen und zu verbessern.

Mehrbenutzerzugriff

Gewähren Sie Teammitgliedern rollenbasierten Zugriff mit detaillierten Berechtigungen und hierarchischen Namensräumen zur Verwaltung von Kampagnen über Abteilungen oder Kunden hinweg.

Warum Sie Mailtrain auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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