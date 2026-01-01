Mailtrain ist eine quelloffene, selbst gehostete Newsletter-Anwendung, die auf Node.js basiert und Unterstützung für groß angelegte E-Mail-Kampagnen bietet. Sie bietet vollständige Abonnentenlistenverwaltung, Segmentierung, MJML-basierte E-Mail-Vorlagen, A/B-Tests, Kampagnenautomatisierung und detaillierte Analysen – alles auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren.

Im Gegensatz zu SaaS-E-Mail-Plattformen, die pro Abonnent oder pro Versand abrechnen, bietet Ihnen Mailtrain unbegrenzte Versandkapazität über Ihren eigenen SMTP-Anbieter. Ihre Abonnentendaten, Kampagnenverläufe und Engagement-Analysen bleiben auf Ihrem eigenen VPS, ohne Gebühren pro E-Mail und ohne Anbieterbindung. Diese Bereitstellung umfasst MariaDB, Redis und MongoDB für einen sofort einsatzbereiten Betrieb.