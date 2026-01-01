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Open-Source-Reporting-Plattform, die APIs, SQL- und NoSQL-Daten mit einem KI-Assistenten in Live-Dashboards verwandelt.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Chartbrew erstellen können

Chartbrew ist eine Open-Source-Analyse- und Berichterstattungsplattform, die für Teams entwickelt wurde, die Daten aus mehreren Quellen in einem einzigen Live-Dashboard zusammenführen müssen. Es verbindet sich direkt mit REST-APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics und vielen SaaS-Tools und rendert dann Diagramme, die sich nach einem Zeitplan ohne ETL-Dienste von Drittanbietern aktualisieren.

Das Selbst-Hosting von Chartbrew auf Ihrem eigenen VPS bewahrt API-Schlüssel, Abfrageergebnisse und Kundendaten in Ihrer Umgebung, eliminiert die Pro-Sitz-Preisgestaltung für gemeinsam genutzte Dashboards und gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, wie Berichte geplant, eingebettet und mit Kunden oder Stakeholdern geteilt werden.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Chartbrew

Multi-Source-Konnektoren

Rufen Sie Daten von REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore und beliebten SaaS-Tools in einer einzigen Dashboard-Ansicht ab.

KI-Diagramm-Assistent

Beschreiben Sie das gewünschte Diagramm in einfachem Englisch und lassen Sie die integrierte KI die Abfrage und Visualisierung für Sie generieren.

Geplante Berichte

Aktualisieren Sie Datensätze nach einem Cron-Zeitplan und senden Sie E-Mail- oder Slack-Snapshots, damit Stakeholder aktuelle Zahlen erhalten, ohne sich anzumelden.

Einbettbare Dashboards

Teilen Sie schreibgeschützte öffentliche Links oder betten Sie Diagramme direkt in Kundenportale, Intranets und externe Apps über Iframes ein.

Teamzusammenarbeit

Laden Sie Teammitglieder mit rollenbasierten Berechtigungen ein, um gemeinsam Dashboards zu erstellen, zu überprüfen und zu kommentieren.

Warum Sie Chartbrew auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Ackee ist ein selbst gehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking

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