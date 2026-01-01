Hister mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Local-first persÃ¶nliche Suchmaschine, die Ihre Browser-Historie und Wissensdatenbank im Volltext indiziert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hister erstellen kÃ¶nnen
Hister ist eine Open-Source-Suchmaschine, die automatisch die von Ihnen besuchten Websites volltextindiziert und so Ihren Browserverlauf in eine private, durchsuchbare Wissensdatenbank verwandelt. Anstatt durch eine chronologische Verlaufsliste zu scrollen oder sich auf entfernte Suchmaschinen zu verlassen, die jede Abfrage profilieren, ermÃ¶glicht es Hister Ihnen, jede bereits gelesene Seite anhand ihres Inhalts zu finden, nicht nur anhand ihres Titels oder ihrer URL.
Das Selbst-Hosting von Hister speichert Ihre Browserdaten, indizierten Inhalte und Suchanfragen vollstÃ¤ndig auf Ihrem VPS. Dieselbe Instanz kann zusÃ¤tzliche Websites crawlen, lokale Dateien indizieren, einen MCP-Endpunkt fÃ¼r KI-Agenten bereitstellen und mehrere Benutzer bedienen â€“ alles, ohne eine einzige Abfrage an einen Drittanbieterdienst zu senden.
Wichtige Funktionen von Hister
Volltext-Verlaufsindex
Indiziert automatisch den tatsÃ¤chlichen Inhalt von Seiten, die Sie besuchen, damit Sie nach dem suchen kÃ¶nnen, was geschrieben wurde, nicht nur nach URL oder Titel.
MÃ¤chtige Abfragesprache
Filtern Sie nach DomÃ¤ne, Datumsbereich, Sprache, Tags und VolltextausdrÃ¼cken mithilfe einer speziellen Abfragesyntax, die auf PrÃ¤zision ausgelegt ist.
Lokale Dateiindizierung
Richten Sie Hister auf Verzeichnisse auf Ihrem VPS, um Notizen, Dokumente und Wissensdatenbanken neben Ihrem Browserverlauf zu indizieren.
Integrierter Crawler
Erweitern Sie den Index, indem Sie externe Websites entweder mit einem traditionellen HTTP-Crawler oder einem Headless-Browser fÃ¼r JavaScript-lastige Seiten crawlen.
Mehrbenutzer-Support
Hosten Sie eine gemeinsame Instanz fÃ¼r ein Team oder eine lokale Gemeinschaft mit benutzerbezogenen Indizes und OAuth-basierter Authentifizierung.
KI und MCP Integration
Optionale semantische Suche aktivieren und Ergebnisse fÃ¼r KI-Agenten Ã¼ber einen Model Context Protocol Endpunkt zugÃ¤nglich machen.
Warum Sie Hister auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.