Hister ist eine Open-Source-Suchmaschine, die automatisch die von Ihnen besuchten Websites volltextindiziert und so Ihren Browserverlauf in eine private, durchsuchbare Wissensdatenbank verwandelt. Anstatt durch eine chronologische Verlaufsliste zu scrollen oder sich auf entfernte Suchmaschinen zu verlassen, die jede Abfrage profilieren, ermÃ¶glicht es Hister Ihnen, jede bereits gelesene Seite anhand ihres Inhalts zu finden, nicht nur anhand ihres Titels oder ihrer URL.

Das Selbst-Hosting von Hister speichert Ihre Browserdaten, indizierten Inhalte und Suchanfragen vollstÃ¤ndig auf Ihrem VPS. Dieselbe Instanz kann zusÃ¤tzliche Websites crawlen, lokale Dateien indizieren, einen MCP-Endpunkt fÃ¼r KI-Agenten bereitstellen und mehrere Benutzer bedienen â€“ alles, ohne eine einzige Abfrage an einen Drittanbieterdienst zu senden.