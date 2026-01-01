ClassicPress ist ein von der Community vorangetriebener Fork von WordPress, der den vertrauten TinyMCE Classic Editor beibehält, während der Gutenberg Block-Editor und der damit verbundene Performance-Overhead entfernt werden. Es behält die Kompatibilität mit den meisten bestehenden WordPress-Themes und -Plugins bei, was es zu einem unkomplizierten Migrationspfad für Websites und Entwickler macht, die ein vorhersehbares, stabiles CMS-Verhalten gegenüber ständigen Schnittstellenänderungen bevorzugen.

Das Selbst-Hosting von ClassicPress auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die PHP-Konfiguration, die Datenbankoptimierung und den Zeitpunkt von Updates – wodurch die Einschränkungen von verwaltetem WordPress-Hosting entfallen und gleichzeitig das WordPress-Ökosystem erhalten bleibt, das Sie bereits kennen.