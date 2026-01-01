ClassicPress in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
WordPress-Fork, die das klassische Editor-Erlebnis mit verbesserter Stabilität und ohne Gutenberg-Komplexität bewahrt.
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Was Sie mit ClassicPress erstellen können
ClassicPress ist ein von der Community vorangetriebener Fork von WordPress, der den vertrauten TinyMCE Classic Editor beibehält, während der Gutenberg Block-Editor und der damit verbundene Performance-Overhead entfernt werden. Es behält die Kompatibilität mit den meisten bestehenden WordPress-Themes und -Plugins bei, was es zu einem unkomplizierten Migrationspfad für Websites und Entwickler macht, die ein vorhersehbares, stabiles CMS-Verhalten gegenüber ständigen Schnittstellenänderungen bevorzugen.
Das Selbst-Hosting von ClassicPress auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über die PHP-Konfiguration, die Datenbankoptimierung und den Zeitpunkt von Updates – wodurch die Einschränkungen von verwaltetem WordPress-Hosting entfallen und gleichzeitig das WordPress-Ökosystem erhalten bleibt, das Sie bereits kennen.
Wichtige Funktionen von ClassicPress
Klassischer Editor beibehalten
Behält den TinyMCE-Editor bei, den WordPress-Benutzer kennen, damit Inhaltsersteller produktiv arbeiten können, ohne eine neue blockbasierte Oberfläche lernen zu müssen.
WordPress Plugin-Kompatibilität
Funktioniert mit Tausenden bestehender WordPress-Plugins und -Themes, sodass Sie migrieren können, ohne Ihre Website neu aufzubauen oder Ihr vorhandenes Toolset zu ersetzen.
Stabile Update-Zyklen
Der Fokus auf Langzeit-Support bedeutet, dass Updates vorhersehbar und abwärtskompatibel sind, was das Risiko reduziert, dass Plugins nach einem Core-Upgrade nicht mehr funktionieren.
Verbesserte Leistung
Das Entfernen von Gutenbergs JavaScript-Overhead führt zu schnelleren Seitenladezeiten und einem geringeren Serverressourcenverbrauch im Vergleich zu gleichwertigen modernen WordPress-Installationen.
Volle Anpassungskontrolle
Benutzerdefinierte Beitragstypen, Rollenverwaltung und Child-Theme-Unterstützung bieten Entwicklern die gleiche Flexibilität wie WordPress, jedoch mit einer stabileren Grundlage darunter.
Warum Sie ClassicPress auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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