Databasus ist ein selbst gehostetes Datenbank-Backup-Management-Tool, das automatisierte Backups für PostgreSQL, MySQL und MongoDB unter einer einzigen Weboberfläche zentralisiert. Es verwaltet den gesamten Backup-Lebenszyklus – Planung, Ausführung, Komprimierung, Aufbewahrungsrotation und Zustandsüberwachung – ohne separate Skripte für jeden Datenbanktyp zu benötigen.

Das Selbst-Hosting von Databasus auf Ihrem VPS speichert Backups direkt auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch pro-Gigabyte-Cloud-Speichergebühren entfallen und sensible Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben. Das Web-Dashboard bietet klare Einblicke in Backup-Erfolgsraten, Speichernutzung und Job-Historie, während dedizierte VPS-Ressourcen sicherstellen, dass Backup-Jobs ausgeführt werden, ohne die Leistung der Produktionsdatenbank zu beeinträchtigen.