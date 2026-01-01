Open Source POS mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Kassensystem für Einzelhandelsgeschäfte mit Bestandsverwaltung, Kundenverwaltung und Verkaufsberichten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Source POS erstellen können
Open Source POS ist ein PHP-basiertes Web-Kassensystem, das für kleine Einzelhandelsgeschäfte, Cafés und Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde, die ein voll ausgestattetes Kassensystem ohne SaaS-Gebühren pro Terminal benötigen. Die browserbasierte Oberfläche läuft auf jedem Tablet, Laptop oder Kassen-PC, sodass dasselbe Backend Kassenfunktionen, Bestandsaktualisierungen und Berichte von jedem Gerät im lokalen Netzwerk aus steuert.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS speichert Kundendaten, Verkaufshistorie und Preisdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – ohne monatliches Abonnement, ohne Transaktionsprozentsatz und ohne Anbieterbindung. Die enthaltene MariaDB-Datenbank wird automatisch bereitgestellt und in benannten Volumes für sichere Upgrades gespeichert.
Wichtige Funktionen von Open Source POS
Einzelhandelskasse
Verkäufe, Retouren und Ratenkäufe mit Barcode-Scanning, Artikelsuche und anpassbaren Belegen, die auf Standard-Thermodruckern gedruckt werden, abwickeln.
Bestandsverfolgung
Lagerbestände verfolgen, Nachbestellschwellen festlegen und Lieferanten über mehrere Artikelkategorien hinweg verwalten, mit automatischen Anpassungen bei jedem Verkauf.
Kundenmanagement
Pflegen Sie eine Kundendatenbank mit Kaufhistorie, Treuepunkten, Guthaben für Store-Guthaben und kundenspezifischen Preisstufen.
Umsatzberichtswesen
Erstellen Sie detaillierte Berichte zu Verkäufen, Steuern, Zahlungen, Gewinnen und Rabatten über konfigurierbare Datumsbereiche und Mitarbeiterfilter hinweg.
Mitarbeiterkonten
Erstellen Sie individuelle Mitarbeiter-Logins mit rollenbasierten Berechtigungen, um Kassen-, Manager- und Berichtszugriff auf einem gemeinsam genutzten Terminal zu trennen.
Mehrwährungssteuern
Konfigurieren Sie mehrere Steuersätze, Währungen und Zahlungsmethoden, um den lokalen Einzelhandelsregeln und den Zahlungspräferenzen der Kunden gerecht zu werden.
Warum Sie Open Source POS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.