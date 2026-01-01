Open Source POS ist ein PHP-basiertes Web-Kassensystem, das für kleine Einzelhandelsgeschäfte, Cafés und Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde, die ein voll ausgestattetes Kassensystem ohne SaaS-Gebühren pro Terminal benötigen. Die browserbasierte Oberfläche läuft auf jedem Tablet, Laptop oder Kassen-PC, sodass dasselbe Backend Kassenfunktionen, Bestandsaktualisierungen und Berichte von jedem Gerät im lokalen Netzwerk aus steuert.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS speichert Kundendaten, Verkaufshistorie und Preisdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – ohne monatliches Abonnement, ohne Transaktionsprozentsatz und ohne Anbieterbindung. Die enthaltene MariaDB-Datenbank wird automatisch bereitgestellt und in benannten Volumes für sichere Upgrades gespeichert.