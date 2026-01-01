NoteDiscovery als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Markdown-Wissensdatenbank mit Graphansicht, Backlinks und integrierter KI-Integration Ã¼ber MCP.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NoteDiscovery erstellen kÃ¶nnen
NoteDiscovery ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Notiz- und Wissensdatenbankanwendung, die alle Inhalte als einfache Markdown-Dateien auf der Festplatte speichert â€“ keine Datenbank, keine externen Dienste, keine Anbieterbindung. Der Editor unterstÃ¼tzt Live-Vorschau, LaTeX-Mathematik, Mermaid-Diagramme, syntaxhervorgehobene CodeblÃ¶cke und automatisches Speichern. Eine interaktive Graphansicht visualisiert Verbindungen zwischen Notizen Ã¼ber Wikilinks, und ein Backlinks-Panel zeigt an, welche Notizen auf die aktuelle verweisen â€“ der verknÃ¼pfte Denkprozess, der Tools wie Obsidian populÃ¤r macht, vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen Server verfÃ¼gbar.
Ein integrierter MCP-Server (Model Context Protocol) ermÃ¶glicht es KI-Assistenten wie Claude und Cursor, Ihre Notizen direkt abzufragen und zu aktualisieren, was NoteDiscovery zu einer der wenigen selbst gehosteten Notiz-Apps mit nativer KI-Agentenintegration direkt nach der Installation macht.
Wichtige Funktionen von NoteDiscovery
Diagrammansicht und Backlinks
Visualisieren Sie Verbindungen zwischen Notizen als interaktiven Graphen und sehen Sie, welche Notizen auf die aktuelle verweisen â€“ was die Navigation in einer wachsenden Wissensdatenbank erleichtert.
Integrierter MCP-Server
Die UnterstÃ¼tzung des nativen Modellkontextprotokolls ermÃ¶glicht KI-Assistenten wie Claude und Cursor, Ihre Notizen direkt zu lesen und zu schreiben, ohne zusÃ¤tzliche Plugins oder Konfiguration.
Rich-Markdown-Editor
Live-Vorschau, LaTeX-Mathematik-Rendering, Mermaid-Diagramme, Syntaxhervorhebung fÃ¼r Ã¼ber 50 Sprachen und Split-Pane-Bearbeitung in einer einzigen browserbasierten OberflÃ¤che.
Ã–ffentliche Notizfreigabe
Generieren Sie eine token-geschÃ¼tzte, teilbare URL mit QR-Code fÃ¼r jede Notiz, damit Sie einzelne Seiten teilen kÃ¶nnen, ohne die gesamte Wissensdatenbank preiszugeben.
Zeichen- und MedienunterstÃ¼tzung
Bilder, Audio, Video und PDFs mit Inline-Vorschau einbetten und In-App-Skizzen erstellen, die als PNG-Dateien neben Ihren Markdown-Notizen gespeichert werden.
Warum Sie NoteDiscovery auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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