NoteDiscovery ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Notiz- und Wissensdatenbankanwendung, die alle Inhalte als einfache Markdown-Dateien auf der Festplatte speichert â€“ keine Datenbank, keine externen Dienste, keine Anbieterbindung. Der Editor unterstÃ¼tzt Live-Vorschau, LaTeX-Mathematik, Mermaid-Diagramme, syntaxhervorgehobene CodeblÃ¶cke und automatisches Speichern. Eine interaktive Graphansicht visualisiert Verbindungen zwischen Notizen Ã¼ber Wikilinks, und ein Backlinks-Panel zeigt an, welche Notizen auf die aktuelle verweisen â€“ der verknÃ¼pfte Denkprozess, der Tools wie Obsidian populÃ¤r macht, vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen Server verfÃ¼gbar.

Ein integrierter MCP-Server (Model Context Protocol) ermÃ¶glicht es KI-Assistenten wie Claude und Cursor, Ihre Notizen direkt abzufragen und zu aktualisieren, was NoteDiscovery zu einer der wenigen selbst gehosteten Notiz-Apps mit nativer KI-Agentenintegration direkt nach der Installation macht.