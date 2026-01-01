Faraday ist eine unternehmensgerechte Plattform für Schwachstellenmanagement, die Sicherheitsteams einen einheitlichen Arbeitsbereich bietet, um Schwachstellen in ihrer gesamten Infrastruktur zu entdecken, zu verfolgen und zu beheben. Sie lässt sich in über 80 Sicherheitstools integrieren, importiert und normalisiert automatisch Scandaten von verschiedenen Scannern und Test-Frameworks, sodass Teams sich auf die Analyse konzentrieren können, anstatt sich mit manueller Datenaufbereitung zu beschäftigen.

Das Selbst-Hosting von Faraday auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Sicherheitsergebnisse und Audit-Trails unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben – und erfüllt so strenge Compliance-Anforderungen für den Umgang mit Schwachstellendaten, während es gleichzeitig Unternehmensfunktionen ohne die wiederkehrenden Kosten cloudbasierter Plattformen bietet.