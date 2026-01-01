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Open-Source-Plattform für Schwachstellenmanagement, die Sicherheitsergebnisse zentralisiert und die Behebung für Sicherheitsteams optimiert.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Faraday erstellen können

Faraday ist eine unternehmensgerechte Plattform für Schwachstellenmanagement, die Sicherheitsteams einen einheitlichen Arbeitsbereich bietet, um Schwachstellen in ihrer gesamten Infrastruktur zu entdecken, zu verfolgen und zu beheben. Sie lässt sich in über 80 Sicherheitstools integrieren, importiert und normalisiert automatisch Scandaten von verschiedenen Scannern und Test-Frameworks, sodass Teams sich auf die Analyse konzentrieren können, anstatt sich mit manueller Datenaufbereitung zu beschäftigen.

Das Selbst-Hosting von Faraday auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Sicherheitsergebnisse und Audit-Trails unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben – und erfüllt so strenge Compliance-Anforderungen für den Umgang mit Schwachstellendaten, während es gleichzeitig Unternehmensfunktionen ohne die wiederkehrenden Kosten cloudbasierter Plattformen bietet.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Faraday

80+ Tool-Integrationen

Importiert und normalisiert automatisch Schwachstellendaten von branchenüblichen Scannern und Test-Frameworks, wodurch die manuelle Datenaggregation entfällt.

Teamzusammenarbeit

Mehrbenutzer-Arbeitsbereiche mit rollenbasierter Zugriffssteuerung ermöglichen Sicherheitsteams die Zusammenarbeit bei Bewertungen und die Nachverfolgung der Verantwortlichkeit für die Behebung in Echtzeit.

Risikopriorisierung

Die integrierte Risikobewertungs- und Priorisierungs-Engine hilft Teams, Sanierungsbemühungen auf die Schwachstellen zu konzentrieren, die die größte tatsächliche Bedrohung darstellen.

Compliance-Berichterstattung

Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen und Audit-Trails helfen Compliance-Beauftragten, Verbesserungen der Sicherheitslage nachzuweisen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

RESTful API

Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration mit CI/CD-Pipelines und SIEM-Tools, wodurch DevSecOps-Teams die Schwachstellenverfolgung über den gesamten SDLC hinweg automatisieren können.

Warum Sie Faraday auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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