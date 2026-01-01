Plik ist eine quelloffene Plattform zur temporären Dateifreigabe, mit der Sie Dateien hochladen und sichere, ablaufende Links mit jedem teilen können – ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein. Entwickelt mit Blick auf Datenschutz und Flexibilität, unterstützt es passwortgeschützte Uploads, einmalige Download-Links, die nach dem ersten Zugriff verschwinden, und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unter Verwendung des age-Protokolls.

Das Selbst-Hosting von Plik auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben, mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen und Dateigrößenbeschränkungen. Die moderne Vue 3 Weboberfläche erleichtert die Verwaltung von Uploads, während der integrierte CLI-Client skriptgesteuerte Dateiübertragungen von jeder Plattform ermöglicht.