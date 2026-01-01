Plik mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Skalierbare, selbst gehostete Plattform für temporäres Dateisharing – wie WeTransfer, aber unter Ihrer vollständigen Kontrolle.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plik erstellen können
Plik ist eine quelloffene Plattform zur temporären Dateifreigabe, mit der Sie Dateien hochladen und sichere, ablaufende Links mit jedem teilen können – ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein. Entwickelt mit Blick auf Datenschutz und Flexibilität, unterstützt es passwortgeschützte Uploads, einmalige Download-Links, die nach dem ersten Zugriff verschwinden, und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unter Verwendung des age-Protokolls.
Das Selbst-Hosting von Plik auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Dateien auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben, mit konfigurierbaren Aufbewahrungsfristen und Dateigrößenbeschränkungen. Die moderne Vue 3 Weboberfläche erleichtert die Verwaltung von Uploads, während der integrierte CLI-Client skriptgesteuerte Dateiübertragungen von jeder Plattform ermöglicht.
Wichtige Funktionen von Plik
Ablaufende Dateilinks
Legen Sie eine benutzerdefinierte Gültigkeitsdauer für jeden Upload fest, damit freigegebene Dateien automatisch ablaufen und gelöscht werden, um Ihren Speicher sauber zu halten.
Einmal-Downloads
Erstellen Sie Einweg-Links, die sich nach dem ersten Download selbst zerstören, um sicherzustellen, dass Dateien nur den vorgesehenen Empfänger erreichen.
Passwortgeschützte Uploads
Schützen Sie einzelne Uploads mit einem Passwort, damit nur Empfänger mit den richtigen Zugangsdaten auf die freigegebenen Dateien zugreifen können.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Verschlüsseln Sie Dateien clientseitig mit dem age-Protokoll vor dem Hochladen, damit selbst der Serverbetreiber die Inhalte nicht lesen kann.
Mehrere Speicher-Backends
Speichern Sie Dateien lokal oder verbinden Sie sich mit S3, Google Cloud Storage oder OpenStack Swift, um die Kapazität unbegrenzt zu skalieren.
CLI Client-Support
Dateien direkt vom Terminal aus hochladen und verwalten, unter Verwendung des plattformübergreifenden Go CLI-Clients, was skriptgesteuerte und automatisierte Übertragungen ermöglicht.
Warum Sie Plik auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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