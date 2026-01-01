Datasette ist ein Open-Source-Multitool zur Erkundung und Veröffentlichung von Daten. Es nimmt SQLite-Datenbankdateien und verwandelt sie sofort in interaktive, durchsuchbare Websites mit einer integrierten JSON-API – keine Backend-Programmierung erforderlich. Journalisten, Forscher und Datenteams nutzen Datasette, um Datensätze öffentlich zu teilen, datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und Analyse-Dashboards zu prototypisieren, ohne komplexe Infrastruktur verwalten zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Datasette auf Ihrem eigenen VPS behält die volle Kontrolle über sensible Datensätze, ermöglicht die Installation benutzerdefinierter Plugins für Visualisierung und Authentifizierung und bietet Ihnen eine permanente, teilbare URL für jede Abfrage und Tabellenansicht, die Ihre Daten enthalten.