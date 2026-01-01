ExpenseOwl als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Ausgaben-Tracker mit Dashboard-Diagrammen, Kategorienverwaltung und CSV-Import/Export – keine Datenbank erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ExpenseOwl erstellen können
ExpenseOwl ist eine minimale, selbst gehostete Anwendung zur Ausgabenverfolgung, die alle Daten in lokalen JSON-Dateien speichert, ohne dass eine externe Datenbank erforderlich ist. Sie bietet ein übersichtliches Dashboard mit Tortendiagrammen und Cashflow-Übersichten, eine sortierbare Ausgabentabelle zur Überprüfung von Einträgen und ein Einstellungsfeld zur Verwaltung von Kategorien, Währung sowie Datenimport/-export.
ExpenseOwl auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre persönlichen Finanzdaten niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Das schlanke Design ist in Sekundenschnelle einsatzbereit, ohne dass ein Datenbankdienst gewartet werden muss, was es zu einer der einfachsten Möglichkeiten macht, die volle Kontrolle über Ihre persönlichen Finanzdaten zu übernehmen.
Wichtige Funktionen von ExpenseOwl
Ausgaben-Dashboard
Tortendiagramme und Cashflow-Übersichten bieten eine sofortige visuelle Aufschlüsselung der Ausgabenmuster über alle verfolgten Kategorien hinweg.
Kategoriemanagement
Definieren und bearbeiten Sie benutzerdefinierte Ausgabenkategorien im Einstellungsbereich, um sie an Ihr persönliches oder Haushaltsbudgetsystem anzupassen.
CSV-Import und -Export
Daten mit CSV-Dateien in und aus ExpenseOwl verschieben – nützlich für den Import von Verlaufsdaten aus anderen Apps oder zum Erstellen portabler Backups.
Keine Datenbank erforderlich
Alle Ausgabendaten werden in lokalen JSON-Dateien auf dem benannten Volume gespeichert, sodass kein Postgres- oder MySQL-Dienst konfiguriert oder gewartet werden muss.
PWA-Unterstützung
Installieren Sie ExpenseOwl als Progressive Web App auf dem Desktop oder Mobilgerät für ein natives App-ähnliches Erlebnis direkt aus dem Browser.
Warum Sie ExpenseOwl auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.