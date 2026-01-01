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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit bknd erstellen können

bknd ist ein Open-Source-Backend-System, das Datenmodellierung, Authentifizierung, Medienverwaltung und Workflow-Primitive in einem einzigen schlanken Dienst mit einer integrierten Admin-Benutzeroberfläche bündelt. Basierend auf Webstandards statt einer einzelnen Laufzeitumgebung, läuft es überall von Node und Bun bis hin zu Cloudflare Workers, Vercel und Deno Deploy, mit adapterbasiertem Zugriff auf SQLite, LibSQL oder Postgres, ohne Abstraktionen über Ihren Datenbanktreiber zu erzwingen.

Das Selbst-Hosting von bknd auf Ihrem eigenen VPS ersetzt anbietergebundene BaaS-Plattformen wie Firebase oder Supabase durch ein portables Backend, das Sie vollständig besitzen. Es gibt keine Gebühren pro Anfrage, keine Zeilenbeschränkungen und keine überraschenden Preise, wenn Ihr Projekt vom Prototyp zur Produktion wächst.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von bknd

Visuelle Datenmodellierung

Definieren Sie Entitäten, Felder und Beziehungen über die Admin-Benutzeroberfläche und erhalten Sie sofortige REST-Endpunkte sowie ein typisiertes TypeScript SDK für jede Sammlung.

Integrierte Authentifizierung

E-Mail- und Passwort-Anmeldung, JWT-Token, Rollen und Berechtigungen sind sofort einsatzbereit und ersetzen Identitätsdienste von Drittanbietern für die meisten Apps.

Integrierte Medienverwaltung

Dateien lokal oder über S3-kompatible Anbieter wie R2, Tigris und Minio hochladen, speichern und bereitstellen, ohne einen separaten Speicher-Stack anzubinden.

Workflow-Automatisierung

Erstellen Sie mehrstufige Abläufe, die auf Datenänderungen reagieren, Jobs planen und externe APIs direkt von demselben Backend aus aufrufen, das Ihre App antreibt.

Framework-Adapter

Adapter für Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda und mehr ermöglichen es Ihnen, dieselbe bknd-Instanz in ein bestehendes Frontend-Projekt einzubetten.

Warum Sie bknd auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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