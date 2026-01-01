Grimmory ist ein umfassender selbst gehosteter Buchsammlungsmanager, der verstreute digitale Dateien in eine wunderschÃ¶n organisierte Bibliothek verwandelt. Er unterstÃ¼tzt E-Books (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, Comics (CBZ, CBR) und HÃ¶rbÃ¼cher (M4B, MP3) und ruft Titel, Cover, Beschreibungen und Genres automatisch von Google Books, Open Library und Amazon ab, sobald Dateien hinzugefÃ¼gt werden.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS beseitigt Speicherkontingente, Plattformbindung und InhaltsÃ¼berwachung, die bei kommerziellen E-Book-Diensten Ã¼blich sind. Ihre gesamte Bibliothek â€“ zusammen mit Lesefortschritt, Markierungen und Mehrbenutzerkonten â€“ bleibt auf Hardware, die Ihnen gehÃ¶rt, zugÃ¤nglich von jedem Browser oder synchronisiert mit Kobo E-Readern Ã¼ber OPDS.