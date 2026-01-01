Installieren Sie Grimmory als Ein-Klick-Installation.
Selbst gehostete digitale Bibliotheksverwaltung fÃ¼r E-Books, Comics und HÃ¶rbÃ¼cher mit automatischen Metadaten und integriertem Reader.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Grimmory erstellen kÃ¶nnen
Grimmory ist ein umfassender selbst gehosteter Buchsammlungsmanager, der verstreute digitale Dateien in eine wunderschÃ¶n organisierte Bibliothek verwandelt. Er unterstÃ¼tzt E-Books (EPUB, MOBI, AZW), PDFs, Comics (CBZ, CBR) und HÃ¶rbÃ¼cher (M4B, MP3) und ruft Titel, Cover, Beschreibungen und Genres automatisch von Google Books, Open Library und Amazon ab, sobald Dateien hinzugefÃ¼gt werden.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS beseitigt Speicherkontingente, Plattformbindung und InhaltsÃ¼berwachung, die bei kommerziellen E-Book-Diensten Ã¼blich sind. Ihre gesamte Bibliothek â€“ zusammen mit Lesefortschritt, Markierungen und Mehrbenutzerkonten â€“ bleibt auf Hardware, die Ihnen gehÃ¶rt, zugÃ¤nglich von jedem Browser oder synchronisiert mit Kobo E-Readern Ã¼ber OPDS.
Wichtige Funktionen von Grimmory
Automatische Metadatenanreicherung
Coverbilder, Autorendetails, Beschreibungen und Genres werden automatisch von Google Books, Open Library und Amazon abgerufen, wenn BÃ¼cher importiert werden.
Integriertes Multiformat-LesegerÃ¤t
Lesen Sie EPUB-, MOBI-, AZW-, PDF-, CBZ- und CBR-Dateien direkt im Browser mit anpassbaren Designs, SchriftgrÃ¶ÃŸen und Lesefortschrittsverfolgung.
Kobo & OPDS Synchronisierung
Synchronisieren Sie Ihre Bibliothek und Leseposition mit Kobo E-Readern und jeder OPDS-kompatiblen App fÃ¼r nahtloses Offline-Lesen auf dedizierten GerÃ¤ten.
BookDrop Auto-Import
Legen Sie neue Dateien in einen Ã¼berwachten Ordner ab, und Grimmory importiert sie automatisch â€“ keine manuellen Uploads oder Metadateneingaben erforderlich.
MehrbenutzerunterstÃ¼tzung
Erstellen Sie individuelle Konten mit getrennten LeseverlÃ¤ufen und Berechtigungsstufen, was Grimmory ideal fÃ¼r Familien und Lesegruppen macht, die eine Bibliothek teilen.
Warum Sie Grimmory auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.