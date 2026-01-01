Audiobookshelf als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit Mehrbenutzerunterstützung, Offline-Mobil-Apps und automatischem Metadatenabruf.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Audiobookshelf erstellen können
Audiobookshelf ist ein umfassender, selbst gehosteter Medienserver, der speziell für Hörbücher, Podcasts und E-Books entwickelt wurde. Er bietet eine Progressive Web App, die von jedem Browser aus zugänglich ist, sowie native iOS- und Android-Apps mit Unterstützung für Offline-Hören. Die Plattform streamt alle Audioformate im laufenden Betrieb, ruft Metadaten und Cover Art automatisch ab und synchronisiert den individuellen Wiedergabefortschritt für jeden Benutzer geräteübergreifend.
Durch Self-Hosting haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Medienbibliothek – keine Abonnementgebühren, keine Dateigrößenbeschränkungen und keine Anbieterbindung. Automatisches Herunterladen von Podcasts, RSS-Feed-Generierung, Kapitelverwaltung und Tools zum Zusammenführen von Audiodateien machen Audiobookshelf zu einem vollständigen Ersatz für kommerzielle Hörbuchplattformen, während Ihre Hörgewohnheiten und gekauften Inhalte vollständig privat bleiben.
Wichtige Funktionen von Audiobookshelf
Mehrbenutzer-Fortschrittssynchronisierung
Jeder Benutzer behält einen unabhängigen Wiedergabefortschritt bei, der über Browser und mobile Geräte hinweg synchronisiert wird, was es ideal für die gemeinsame Nutzung in der Familie oder im Haushalt macht.
Offline-Mobil-Apps
Native iOS- und Android-Apps ermöglichen es Benutzern, Inhalte herunterzuladen, um sie ohne Internetverbindung anzuhören, perfekt für Pendelfahrten und Reisen.
Automatischer Metadatenabruf
Coverbilder und Metadaten werden automatisch von Audible, Google Books, iTunes und anderen Quellen abgerufen, wodurch Ihre Bibliothek ohne manuellen Aufwand gepflegt aussieht.
Podcast-Verwaltung
Podcasts abonnieren, neue Episoden automatisch herunterladen und private RSS-Feeds generieren, damit Sie in jedem Podcast-Player, den Sie bereits verwenden, hören können.
Kapitel-Tools
Kapiteldaten über die Audnexus API bearbeiten und nachschlagen und anschließend aktualisierte Metadaten direkt in Audiodateien einbetten, um eine präzise Kapitelnavigation zu ermöglichen.
Warum Sie Audiobookshelf auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.