Castopod ist eine umfassende Open-Source-Podcast-Hosting-Plattform, entwickelt für Kreative, die professionelle Veröffentlichungsfunktionen wünschen, ohne auf Hosting-Dienste Dritter angewiesen zu sein. Sie übernimmt die Episodenverwaltung, die automatische RSS-Feed-Generierung für die Verteilung an alle wichtigen Plattformen, detaillierte Höreranalysen und die ActivityPub-Integration für dezentrales Social Networking – alles in einem einzigen selbst gehosteten Paket.

Das Hosten Ihres Podcasts auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie Ihre Zielgruppendaten besitzen, Bandbreitengebühren pro Download vermeiden und die volle Kontrolle über Ihre Inhaltsverteilung und Monetarisierung ohne Plattformbindung behalten.