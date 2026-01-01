Castopod mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Podcast-Hosting-Plattform mit Analysen, Social Media-Funktionen und integrierten Monetarisierungstools.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Castopod erstellen können
Castopod ist eine umfassende Open-Source-Podcast-Hosting-Plattform, entwickelt für Kreative, die professionelle Veröffentlichungsfunktionen wünschen, ohne auf Hosting-Dienste Dritter angewiesen zu sein. Sie übernimmt die Episodenverwaltung, die automatische RSS-Feed-Generierung für die Verteilung an alle wichtigen Plattformen, detaillierte Höreranalysen und die ActivityPub-Integration für dezentrales Social Networking – alles in einem einzigen selbst gehosteten Paket.
Das Hosten Ihres Podcasts auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Sie Ihre Zielgruppendaten besitzen, Bandbreitengebühren pro Download vermeiden und die volle Kontrolle über Ihre Inhaltsverteilung und Monetarisierung ohne Plattformbindung behalten.
Wichtige Funktionen von Castopod
Automatische RSS-Verteilung
Generiert und pflegt Ihren Podcast-RSS-Feed automatisch und hält Ihre Sendung auf Spotify, Apple Podcasts und jedem wichtigen Verzeichnis verfügbar.
Höreranalysen
Detaillierte Download-Statistiken, demografische Daten und Engagement-Metriken geben Ihnen die nötigen Einblicke in Ihr Publikum, um Ihre Show strategisch auszubauen.
Integrierte Monetarisierung
Premium-Abonnements und Hörer-Support-Funktionen ermöglichen es Ihnen, ein nachhaltiges Podcast-Geschäft direkt auf Ihrer eigenen Infrastruktur aufzubauen.
ActivityPub-Integration
Verbinden Sie sich mit dem Fediverse, damit Zuhörer auf dezentralen sozialen Plattformen folgen, kommentieren und interagieren können, ohne ihre bevorzugte App verlassen zu müssen.
Mehrbenutzer-Zusammenarbeit
Rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen Teams die Verwaltung von Episoden, Analysen und Veröffentlichung über mehrere Podcast-Serien hinweg von einem Dashboard aus.
Warum Sie Castopod auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.