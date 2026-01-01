CoreControl in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Self-gehostetes Infrastruktur-Dashboard zur Verwaltung von Servern, zur Überwachung der Anwendungs-Verfügbarkeit und zur Visualisierung Ihrer Netzwerk-Topologie.
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Was Sie mit CoreControl erstellen können
CoreControl ist ein selbst gehostetes Infrastruktur-Dashboard, das Teams und Einzelpersonen eine einheitliche Ansicht ihrer Serverlandschaft bietet. Es verfolgt Server-Hardware-Details, überwacht die Anwendungsverfügbarkeit mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen, generiert Netzwerkflussdiagramme und zeigt Echtzeit-CPU-, RAM- und Festplattenmetriken an, die von einem schlanken Begleitagenten erfasst werden.
Im Gegensatz zu gehosteten Überwachungsdiensten läuft CoreControl vollständig auf Ihrem eigenen VPS und speichert alle Daten in einer lokalen PostgreSQL-Datenbank. Teams können Server und Anwendungen in Gruppen organisieren, Besitzer-, Admin- oder Benutzerrollen zuweisen und die Infrastruktur-Gesundheit verfolgen, ohne Daten an Drittanbieterdienste zu senden.
Wichtige Funktionen von CoreControl
Server-Hardware-Inventar
Fügen Sie alle Ihre Server hinzu und organisieren Sie sie über ein einziges Dashboard, mit Hardwarespezifikationen, Statusanzeigen und Schnellzugriffen zu den Verwaltungs-Panels.
Anwendungs-Verfügbarkeitsüberwachung
Verfolgen Sie in Echtzeit, ob selbst gehostete Dienste online oder offline sind, mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen und Benachrichtigungen.
Leichtgewichtiger Metrik-Agent
Ein Go-basierter Begleitagent sammelt CPU-, RAM- und Festplattenauslastung von jedem Server und sendet Metriken ohne schwergewichtige Abhängigkeiten an das zentrale Dashboard.
Netzwerkvisualisierung
Generieren Sie visuelle Netzwerkflussdiagramme, um zu dokumentieren und zu verstehen, wie Ihre Server und Dienste in Ihrer Infrastruktur miteinander verbunden sind.
Teamrollen und Zugriff
Laden Sie Teammitglieder ein und weisen Sie die Rollen Eigentümer, Administrator oder Benutzer zu, um zu steuern, wer die Infrastruktur verwalten und Überwachungsberichte einsehen kann.
Warum Sie CoreControl auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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