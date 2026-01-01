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Selbst gehostetes Terminplanungstool, um gemeinsam den besten Termin fÃ¼r Gruppen, Teams und Zeitzonen zu finden.

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VerlÃ¤ngerungspreis 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Rallly erstellen kÃ¶nnen

Rallly ist ein datenschutzfreundliches, quelloffenes Tool zur Terminplanung und Gruppenabstimmung, das Doodle und Ã¤hnliche SaaS-Apps ersetzen soll. Organisatoren erstellen eine Umfrage mit vorgeschlagenen Datum/Uhrzeit-Optionen, teilen einen Link und die Teilnehmer wÃ¤hlen aus, welche Zeitfenster fÃ¼r sie passen â€“ kein Konto fÃ¼r die Teilnehmer erforderlich. Das Dashboard des Organisators hebt dann die beliebtesten Zeitfenster hervor, was die BestÃ¤tigung der endgÃ¼ltigen Zeit erleichtert.

Die Selbst-Hosting-Option von Rallly auf Ihrem VPS hÃ¤lt die E-Mails der Teilnehmer, die Antwortdaten und die Besprechungsthemen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt auf einem Drittanbieter-Terminservice. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zeitzonen, gesperrte Optionen, benutzerdefinierte Markenbildung und die Authentifizierung Ã¼ber einen E-Mail-Magic-Link fÃ¼r Organisatoren, und der gesamte Stack lÃ¤uft auf einem einzigen Next.js-Container plus PostgreSQL â€“ klein genug fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch, robust genug fÃ¼r ein kleines Team oder einen Club.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Rallly

Gruppen-Terminumfragen

Mehrere Datums- und Zeitoptionen vorschlagen, die VerfÃ¼gbarkeit von Eingeladenen einholen und den besten Termin ermitteln â€“ Umfragen im Doodle-Stil ohne GebÃ¼hren pro Umfrage.

Zeitzonenbewusst

Zeigen Sie jede Option automatisch in der lokalen Zeitzone jedes Befragten an, damit verteilte Teams Zeiten ohne Kopfrechnen auswÃ¤hlen kÃ¶nnen.

Antworten ohne Konto

Eingeladene stimmen mit einem Namen und optionaler E-Mail ab â€” keine Registrierung, kein Passwort, ohne HÃ¼rden â€” wÃ¤hrend Organisatoren Konten zur Verwaltung von Umfragen fÃ¼hren.

Magic-Link-Login

Organisatoren melden sich Ã¼ber per E-Mail versandte Magic Links anstelle von PasswÃ¶rtern an, wodurch die AngriffsflÃ¤che fÃ¼r Anmeldeinformationen klein gehalten wird, ohne dabei an Komfort einzubÃ¼ÃŸen.

Gesperrte und ausgeblendete Optionen

Sperren Sie eine gewÃ¤hlte Option, um Antworten einzufrieren, oder blenden Sie Optionen aus, nachdem die Abstimmung geschlossen wurde â€“ nÃ¼tzlich, um die endgÃ¼ltige Auswahl ohne weitere Ã„nderungen zu bestÃ¤tigen.

Benutzerdefiniertes Branding

Legen Sie Ihren eigenen Seitennamen, Ihr Logo und Ihr Thema fest, damit Umfragen sich wie ein Teil Ihrer Organisation anfÃ¼hlen und nicht wie eine generische SaaS-Landingpage.

Warum Sie Rallly auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Minimalistischer selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tÃ¤gliche Check-ins und Serien konzentriert

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