Rallly ist ein datenschutzfreundliches, quelloffenes Tool zur Terminplanung und Gruppenabstimmung, das Doodle und Ã¤hnliche SaaS-Apps ersetzen soll. Organisatoren erstellen eine Umfrage mit vorgeschlagenen Datum/Uhrzeit-Optionen, teilen einen Link und die Teilnehmer wÃ¤hlen aus, welche Zeitfenster fÃ¼r sie passen â€“ kein Konto fÃ¼r die Teilnehmer erforderlich. Das Dashboard des Organisators hebt dann die beliebtesten Zeitfenster hervor, was die BestÃ¤tigung der endgÃ¼ltigen Zeit erleichtert.

Die Selbst-Hosting-Option von Rallly auf Ihrem VPS hÃ¤lt die E-Mails der Teilnehmer, die Antwortdaten und die Besprechungsthemen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt auf einem Drittanbieter-Terminservice. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zeitzonen, gesperrte Optionen, benutzerdefinierte Markenbildung und die Authentifizierung Ã¼ber einen E-Mail-Magic-Link fÃ¼r Organisatoren, und der gesamte Stack lÃ¤uft auf einem einzigen Next.js-Container plus PostgreSQL â€“ klein genug fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch, robust genug fÃ¼r ein kleines Team oder einen Club.