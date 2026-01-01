Cross-seed ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das Torrent-Benutzern hilft, Cross-Seeds zu finden und hinzuzufügen – Torrents, die auf mehreren privaten Trackern existieren, aber identische Dateien teilen. Durch den Vergleich Ihrer bestehenden Downloads mit Indexern wie Prowlarr oder Jackett identifiziert es passende Releases und fügt sie automatisch Ihrem Torrent-Client hinzu, sodass Sie auf zusätzlichen Trackern seeden können, ohne Daten erneut herunterladen zu müssen.

Der Betrieb von Cross-seed auf einem VPS gewährleistet einen kontinuierlichen 24/7 Betrieb, der ständig nach neuen Cross-Seed-Möglichkeiten sucht, sobald diese entstehen. Es integriert sich mit beliebten Torrent-Clients wie qBittorrent, Deluge und rTorrent und unterstützt datenbasiertes Matching, das auch dann funktioniert, wenn sich Releasenamen über verschiedene Tracker hinweg unterscheiden.