Eingeschlossenes mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische Webanwendung zum Teilen privater verschlüsselter Notizen mit Ablaufkontrollen und Passwortschutz.
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Was Sie mit Enclosed erstellen können
Anbei ist eine Open-Source-Webanwendung zum Versenden privater, Ende-zu-Ende verschlüsselter Notizen. Mithilfe nativer Browser-Krypto-APIs verschlüsselt sie Inhalte clientseitig, bevor diese den Server erreichen — was bedeutet, dass der Host niemals Zugriff auf den unverschlüsselten Text hat. Notizen können so eingestellt werden, dass sie sich nach einmaligem Lesen selbst zerstören oder nach einer konfigurierbaren Zeitspanne ablaufen.
Das Selbst-Hosten von Enclosed auf Ihrem VPS stellt sicher, dass die verschlüsselte Notizenspeicherung vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt. Organisationen, die sensible Zugangsdaten, API-Schlüssel oder vertrauliche Informationen verwalten, erhalten die volle Kontrolle über die Datenresidenz und können benutzerdefinierte Ablaufrichtlinien durchsetzen, ohne auf von Drittanbietern gehostete Dienste angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von Enclosed
Client-seitige Verschlüsselung
Notizen werden im Browser vor der Übertragung mithilfe nativer Web-Krypto-APIs verschlüsselt, sodass der Server den unverschlüsselten Inhalt nie sieht.
Selbstzerstörende Notizen
Legen Sie fest, dass Notizen nach einmaligem Lesen oder einem definierten Zeitfenster ablaufen, um sicherzustellen, dass sensible Informationen nicht länger als nötig bestehen bleiben.
Passwortschutz
Fügen Sie jeder Notiz ein optionales Passwort hinzu, das von den Empfängern eine Authentifizierung erfordert, bevor der Inhalt entschlüsselt und angezeigt werden kann.
Teilbare Links
Jede Notiz generiert eine einzigartige URL, die per E-Mail, Chat oder SMS versendet werden kann – kein Konto oder Registrierung für den Empfänger erforderlich.
Leichtgewichtige Bereitstellung
Ein einzelner Container mit minimalen Ressourcenanforderungen macht Enclosed einfach, neben anderen Diensten auf demselben VPS zu betreiben.
Warum Sie Enclosed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.