Anbei ist eine Open-Source-Webanwendung zum Versenden privater, Ende-zu-Ende verschlüsselter Notizen. Mithilfe nativer Browser-Krypto-APIs verschlüsselt sie Inhalte clientseitig, bevor diese den Server erreichen — was bedeutet, dass der Host niemals Zugriff auf den unverschlüsselten Text hat. Notizen können so eingestellt werden, dass sie sich nach einmaligem Lesen selbst zerstören oder nach einer konfigurierbaren Zeitspanne ablaufen.

Das Selbst-Hosten von Enclosed auf Ihrem VPS stellt sicher, dass die verschlüsselte Notizenspeicherung vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt. Organisationen, die sensible Zugangsdaten, API-Schlüssel oder vertrauliche Informationen verwalten, erhalten die volle Kontrolle über die Datenresidenz und können benutzerdefinierte Ablaufrichtlinien durchsetzen, ohne auf von Drittanbietern gehostete Dienste angewiesen zu sein.