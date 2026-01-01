Geneac ist eine Open-Source Ruby on Rails-Anwendung zum Teilen von Genealogieforschung im Web. Sie präsentiert Personen, Beziehungen, Fotos und Notizen in einem Wiki-ähnlichen Format, das Besucher durchsuchen können, während Administratoren den zugrunde liegenden Stammbaum über ein authentifiziertes Backend verwalten. Das Datenmodell ist speziell für die Genealogie konzipiert – Individuen, Familien, Quellenangaben, Bearbeitungsverlauf und Tagging sind erstklassige Konzepte und keine nachträglich angepassten Blogbeiträge.

Das Selbst-Hosting von Geneac bewahrt jahrzehntelange Familienforschung, gescannte Dokumente und private Notizen auf Ihrem eigenen Server auf, wo der Zugriff vollständig von Ihnen kontrolliert wird. Die Anwendung verwendet SQLite und lokalen Dateispeicher, sodass ein einzelnes persistentes Volume die gesamte Website erfasst und als reguläre Dateikopie ohne Datenbank-Tools gesichert werden kann.