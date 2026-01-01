FlexGet ist ein vielseitiges Automatisierungstool fÃ¼r Inhalte von RSS, Torrent-Seiten, Usenet-Indexern und Dutzenden anderer Quellen. Es ruft Episoden- und Film-Metadaten ab, filtert VerÃ¶ffentlichungen nach Ihren QualitÃ¤tsregeln, dedupliziert gegen Ihre bestehende Bibliothek und Ã¼bergibt passende Downloads an Torrent-Clients, Usenet-Downloader oder Nachbearbeitungsskripte â€“ alles gesteuert Ã¼ber eine einzige deklarative YAML-Konfiguration.

Das Selbst-Hosting von FlexGet auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Automatisierung stÃ¤ndig aktiv, sodass Feeds kein VerÃ¶ffentlichungsfenster verpassen. Es lÃ¤sst sich in Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd und den breiteren Medienserver-Stack als die Planungs-Schnittstelle integrieren, die alles versorgt.