Domoticz als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges Open-Source-Heimautomatisierungssystem zur Überwachung und Steuerung von Smart-Home-Geräten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Domoticz erstellen können
Domoticz ist ein schlanker Heimautomatisierungsserver, mit dem Sie eine Vielzahl von Smart-Home-Geräten – Schalter, Sensoren, Thermostate, Energiezähler, Wetterstationen und mehr – über eine einzige Weboberfläche überwachen und steuern können. Es unterstützt Hunderte von Hardware-Protokollen und Integrationen, darunter Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-Zähler und MQTT, wodurch es mit den meisten gängigen Smart-Home-Ökosystemen kompatibel ist.
Wenn Sie Domoticz auf Ihrem eigenen VPS betreiben, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Automatisierungsregeln, historische Sensordaten und den Gerätezugriff – ohne Cloud-Abhängigkeit, Abonnementgebühren und Datenschutzrisiken durch Drittanbieterdienste. Sein geringer Ressourcenverbrauch macht es gut geeignet für Always-on-Bereitstellungen auf einem bescheidenen VPS.
Wichtige Funktionen von Domoticz
Multiprotokoll-Geräteunterstützung
Verbinden Sie Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT und Hunderte anderer Hardware-Protokolle über eine einzige, einheitliche Schnittstelle.
Automatisierungsregelwerk
Erstellen Sie zeitbasierte, ereignisgesteuerte und sensorgesteuerte Automatisierungsregeln, ohne Code schreiben zu müssen, damit Ihr Zuhause nach Ihrem Zeitplan läuft.
Energieüberwachung
Verfolgen Sie den Strom-, Gas- und Wasserverbrauch in Echtzeit mit integrierter Diagrammfunktion und historischer Datenspeicherung, unterstützt durch SQLite.
Wetter- und Sensor-Dashboards
Visualisieren Sie Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Wind-, Regen- und Luftqualitätsdaten von lokalen Sensoren oder Online-Wetterdiensten in anpassbaren Dashboards.
Mobilfreundliche Oberfläche
Zugriff auf und Steuerung aller Geräte von jedem Browser oder Mobilgerät aus, mit optionalen Push-Benachrichtigungen über Drittanbieterdienste.
Plugin- und Skriptunterstützung
Erweitern Sie die Funktionalität mit Python-Plugins und Lua-Skripting, um benutzerdefinierte Hardware, APIs oder komplexe Automatisierungslogik zu integrieren.
Warum Sie Domoticz auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.