Domoticz ist ein schlanker Heimautomatisierungsserver, mit dem Sie eine Vielzahl von Smart-Home-Geräten – Schalter, Sensoren, Thermostate, Energiezähler, Wetterstationen und mehr – über eine einzige Weboberfläche überwachen und steuern können. Es unterstützt Hunderte von Hardware-Protokollen und Integrationen, darunter Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-Zähler und MQTT, wodurch es mit den meisten gängigen Smart-Home-Ökosystemen kompatibel ist.

Wenn Sie Domoticz auf Ihrem eigenen VPS betreiben, haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Automatisierungsregeln, historische Sensordaten und den Gerätezugriff – ohne Cloud-Abhängigkeit, Abonnementgebühren und Datenschutzrisiken durch Drittanbieterdienste. Sein geringer Ressourcenverbrauch macht es gut geeignet für Always-on-Bereitstellungen auf einem bescheidenen VPS.