HumHub ist eine Open-Source-Plattform für soziale Unternehmensnetzwerke, die es Organisationen ermöglicht, private, selbst gehostete Intranet-Communities aufzubauen. Sie kombiniert das vertraute Gefühl sozialer Netzwerke – Aktivitäts-Streams, Bereiche (Gruppenkanäle), Direktnachrichten, Benutzerprofile und Benachrichtigungen – mit den Kontroll- und Datenschutzanforderungen einer internen Teamplattform. Im Gegensatz zu gehosteten Alternativen wie Slack oder Microsoft Teams läuft HumHub vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Benutzer-Kosten oder Daten, die Ihre Server verlassen.

Auf einer modularen Architektur aufgebaut, bietet HumHub einen Marktplatz mit über 100 kostenlosen und Premium-Modulen, die Wikis, Kalender, Aufgabenverwaltung, Umfragen, Dateifreigabe und LDAP/Active Directory-Authentifizierung abdecken – wodurch es an die spezifischen Kollaborationsbedürfnisse jedes Teams oder jeder Organisation anpassbar ist.