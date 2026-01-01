HumHub in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source soziales Unternehmensnetzwerk und Intranet-Plattform zum Aufbau privater Team-Communitys.
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Was Sie mit HumHub erstellen können
HumHub ist eine Open-Source-Plattform für soziale Unternehmensnetzwerke, die es Organisationen ermöglicht, private, selbst gehostete Intranet-Communities aufzubauen. Sie kombiniert das vertraute Gefühl sozialer Netzwerke – Aktivitäts-Streams, Bereiche (Gruppenkanäle), Direktnachrichten, Benutzerprofile und Benachrichtigungen – mit den Kontroll- und Datenschutzanforderungen einer internen Teamplattform. Im Gegensatz zu gehosteten Alternativen wie Slack oder Microsoft Teams läuft HumHub vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Benutzer-Kosten oder Daten, die Ihre Server verlassen.
Auf einer modularen Architektur aufgebaut, bietet HumHub einen Marktplatz mit über 100 kostenlosen und Premium-Modulen, die Wikis, Kalender, Aufgabenverwaltung, Umfragen, Dateifreigabe und LDAP/Active Directory-Authentifizierung abdecken – wodurch es an die spezifischen Kollaborationsbedürfnisse jedes Teams oder jeder Organisation anpassbar ist.
Wichtige Funktionen von HumHub
Räume und Kanäle
Organisieren Sie Gemeinschaften in dedizierte Bereiche — jeder mit seinem eigenen Aktivitäts-Stream, Mitgliedern, Dateien und Modulen — für Teams, Abteilungen oder Projekte.
100+ kostenlose Module
Erweitern Sie die Funktionalität mit Marktplatz-Modulen, die Wikis, Kalender, Umfragen, Aufgabenboards, Dateifreigabe und Videoanrufe abdecken – die meisten davon kostenlos verfügbar.
LDAP und SSO
Authentifizieren Sie Benutzer über LDAP, Active Directory, SAML oder soziale Logins und zentralisieren Sie die Identitätsverwaltung mit Ihrer bestehenden Verzeichnisinfrastruktur.
REST API Zugriff
Eine vollständige REST-API ermöglicht es Ihnen, HumHub mit externen Anwendungen zu integrieren, die Benutzerbereitstellung zu automatisieren und benutzerdefinierte Workflows auf der Plattform zu erstellen.
Benutzerdefinierte Themes
Wenden Sie benutzerdefinierte Designs und Branding an, um die visuelle Identität Ihrer Organisation anzupassen, einschließlich Logos, Farben und CSS-Überschreibungen, ohne Kerndateien zu ändern.
Warum Sie HumHub auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.