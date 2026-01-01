Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Planka
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Planka erstellen kÃ¶nnen
Planka ist eine kostenlose Open-Source-Kanban-Board-Anwendung, die fÃ¼r Arbeitsgruppen entwickelt wurde, die eine einfache, selbst gehostete Alternative zu Trello benÃ¶tigen. Mit Echtzeit-Updates, Drag-and-Drop-Kartenverwaltung und einer Ã¼bersichtlichen OberflÃ¤che hilft Planka Teams, Projekte zu organisieren, Aufgaben zu verfolgen und zusammenzuarbeiten, ohne auf proprietÃ¤re SaaS-Plattformen angewiesen zu sein oder nutzerbasierte AbonnementgebÃ¼hren zu zahlen.
Das Selbst-Hosting von Planka auf Ihrem eigenen VPS behÃ¤lt alle Projektdaten, AnhÃ¤nge und Teamkommunikationen unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r zuverlÃ¤ssige Datenspeicherung und Traefik-Integration fÃ¼r sicheren HTTPS-Zugriff. Ein Administratorkonto wird beim ersten Start automatisch mit den Anmeldeinformationen erstellt, die Sie wÃ¤hrend der Bereitstellung konfigurieren.
Wichtige Funktionen von Planka
Echtzeit-Kanban-Boards
Ã„nderungen werden fÃ¼r alle Teammitglieder sofort sichtbar, dank Live-Updates Ã¼ber WebSocket-Verbindungen.
Drag-and-drop cards
Verschieben Sie Aufgaben zwischen Listen und ordnen Sie PrioritÃ¤ten mit intuitiven Drag-and-Drop-Interaktionen neu an.
File attachments
Dateien und Bilder direkt an Karten anhÃ¤ngen, um Projektressourcen zusammen mit Aufgaben organisiert zu halten.
Aufgabenkommentare
Diskutieren Sie Aufgaben mit Teammitgliedern Ã¼ber Kartenkommentare mit Echtzeit-Benachrichtigungen.
Labels and due dates
Karten mit farbigen Labels kategorisieren und FÃ¤lligkeitsdaten festlegen, um Fristen projektÃ¼bergreifend zu verfolgen.
Mehrprojekt-Boards
Organisieren Sie die Arbeit Ã¼ber mehrere Projekte hinweg mit separaten Boards, die jeweils eigene Listen und Mitglieder haben.
Warum Sie Planka auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.