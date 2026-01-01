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Schneller, skalierbarer HTTP-Mikroservice fÃ¼r hochleistungsfÃ¤hige Bildverarbeitung, angetrieben von libvips.

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Imaginary erstellen kÃ¶nnen

Imaginary ist ein Open-Source-HTTP-Mikroservice, geschrieben in Go, der leistungsstarke Bildverarbeitungsoperationen wie GrÃ¶ÃŸenÃ¤nderung, Zuschneiden, Drehen, Wasserzeichen, Formatkonvertierung und intelligentes Zuschneiden durchfÃ¼hrt. UnterstÃ¼tzt von libvips verarbeitet es Bilder um ein Vielfaches schneller als ImageMagick oder GraphicsMagick, wÃ¤hrend es deutlich weniger Speicher verbraucht.

Das Selbst-Hosting von Imaginary auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten Bildverarbeitungsdienst mit geringer Latenz fÃ¼r Ihre eigenen Websites, mobilen Apps und Pipelines, ohne GebÃ¼hren pro Anfrage und ohne Offenlegung von Daten an Dritte. Es ist bereit zur Integration Ã¼ber eine einfache HTTP-API und unterstÃ¼tzt API-SchlÃ¼ssel-Autorisierung, URL-Signierung, Drosselung und CORS fÃ¼r eine sichere Ã¶ffentliche Bereitstellung.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Imaginary

libvips Leistung

Verarbeiten Sie JPEG-, PNG-, WEBP-, HEIF- und TIFF-Bilder bis zu 8x schneller als ImageMagick mit geringem Speicherbedarf.

Erweiterte Bildoperationen

GrÃ¶ÃŸe Ã¤ndern, zuschneiden, Smart-Zuschnitt anwenden, drehen, zoomen, mit Wasserzeichen versehen, unscharf machen und Formate konvertieren â€“ alles Ã¼ber einen einzigen HTTP-Endpunkt pro Vorgang.

Pipeline-Transformationen

Verketten Sie mehrere unabhÃ¤ngige Bildtransformationen in einer einzigen HTTP-Anfrage, um Derivate ohne zusÃ¤tzliche Roundtrips zu rendern.

API-SchlÃ¼ssel und URL-Signierung

SchÃ¼tzen Sie den Dienst mit API-SchlÃ¼ssel-Autorisierung und HMAC-URL-Signaturen, um Missbrauch zu verhindern, wenn er Ã¶ffentlichen Clients zugÃ¤nglich gemacht wird.

ParallelitÃ¤tsdrosselung

Die integrierte HTTP-Drosselung begrenzt gleichzeitige Anfragen pro Sekunde, um den Dienst bei hohem Datenverkehr reaktionsfÃ¤hig zu halten.

Remote-URL-Quellen

Bilder direkt von entfernten HTTP-Quellen oder einem gemounteten lokalen Verzeichnis mittels Abfrageparametern abrufen und verarbeiten.

Warum Sie Imaginary auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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