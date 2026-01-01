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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Morphic erstellen kÃ¶nnen

Morphic ist eine quelloffene, KI-gestÃ¼tzte Suchmaschine, die groÃŸe Sprachmodelle mit Echtzeit-Websuche kombiniert, um strukturierte, quellengestÃ¼tzte Antworten zu liefern. Anstelle einer nach Rang geordneten Liste von Links liest und synthetisiert Morphic Webinhalte, damit Benutzer eine direkte Antwort mit Ã¼berprÃ¼fbaren Referenzen erhalten. Es unterstÃ¼tzt OpenAI, Anthropic, Google Gemini und lokale Ollama-Modelle, sodass Sie das KI-Backend wÃ¤hlen kÃ¶nnen, das Ihren Anforderungen entspricht.

Das Selbst-Hosting von Morphic speichert jede Suchanfrage und den Konversationsverlauf auf Ihrem eigenen Server. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt SearXNG als Such-Backend, sodass kein externes Such-API-Abonnement erforderlich ist â€“ lediglich ein KI-Anbieter-SchlÃ¼ssel und Ihr VPS.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Morphic

Generative zitierte Antworten

Morphic synthetisiert Informationen aus mehreren Quellen und prÃ¤sentiert eine strukturierte Antwort mit Inline-Zitaten, damit Benutzer jede Behauptung lesen und Ã¼berprÃ¼fen kÃ¶nnen.

Multi-Anbieter KI-UnterstÃ¼tzung

Wechseln Sie zwischen OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini oder einer lokalen Ollama-Instanz, ohne die BenutzeroberflÃ¤che zu Ã¤ndern â€“ aktualisieren Sie einfach Ihren API-SchlÃ¼ssel.

Dauerhafter Chatverlauf

Jede Suchkonversation wird in PostgreSQL gespeichert, damit Benutzer zu frÃ¼heren Threads zurÃ¼ckkehren, Folgefragen fortsetzen und Ergebnisse per Link teilen kÃ¶nnen.

GebÃ¼ndelte private Suche

SearXNG ist als Web-Such-Backend enthalten, was bedeutet, dass kein Such-API-Abonnement erforderlich ist und Abfragen niemals kommerzielle Suchanbieter erreichen.

Nachfassende Fragen

Morphic unterstÃ¼tzt mehrstufige Konversationen innerhalb eines Such-Threads, wodurch Benutzer jede Antwort verfeinern, erweitern oder umleiten kÃ¶nnen, ohne von vorne anfangen zu mÃ¼ssen.

Warum Sie Morphic auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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