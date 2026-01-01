QloApps in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Hotelmanagement- und Reservierungssystem mit einem Property-Management-System, Buchungssystem und einer Hotel-Website.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r QloApps
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit QloApps erstellen kÃ¶nnen
QloApps ist eine kostenlose, quelloffene Hotel-Commerce-Plattform, die ein Property Management System, eine direkte Buchungsmaschine und eine kundenorientierte Hotel-Website in einer einzigen Installation vereint. Hoteliers kÃ¶nnen Zimmerbestand, Preise, Steuern und Reservierungen von einem einzigen Dashboard aus verwalten, wÃ¤hrend sie Buchungen direkt auf ihrer eigenen Website annehmen, ohne Provisionen an Drittanbieter-Portale zahlen zu mÃ¼ssen.
Das Selbst-Hosting von QloApps auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt GÃ¤stedaten, Zahlungsaufzeichnungen und Reservierungshistorie unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, eliminiert die pro-Buchung-GebÃ¼hren, die bei gehosteten Reservierungsdiensten Ã¼blich sind, und ermÃ¶glicht es Ihnen, den Buchungsablauf, das Design und das Back-Office so anzupassen, dass sie genau dem Betrieb Ihrer Unterkunft entsprechen.
Wichtige Funktionen von QloApps
Direkte Buchungsmaschine
Nehmen Sie Reservierungen direkt auf Ihrer Hotel-Website entgegen â€“ mit Echtzeit-VerfÃ¼gbarkeit, TarifplÃ¤nen und sofortigen BestÃ¤tigungen â€“ ohne Provision an Drittanbieter-Portale.
Immobilienverwaltung
Verwalten Sie Zimmer, Zimmertypen, TarifplÃ¤ne, saisonale Preise, Steuern und Inventar von einem einzigen Backoffice aus, das auf echten Hotel-Workflows basiert.
Multi-Hotel-Support
Betreiben Sie mehrere Objekte von einer Installation aus mit hotelspezifischen Zimmern, Preisen, Personalberechtigungen und konsolidierter Berichterstattung fÃ¼r die gesamte Gruppe.
Integrierte Hotel-Website
Stellen Sie eine kundenorientierte Hotel-Website mit Zimmerangeboten, Galerie, Bewertungen und Kontaktseiten sofort einsatzbereit bereit â€” kein separates CMS zur Wartung.
Module und Add-ons
Erweitern Sie BuchungsablÃ¤ufe mit Zahlungs-Gateways, Channel-Managern und Marketing-Modulen vom QloApps-Marktplatz, ohne den Kerncode zu Ã¤ndern.
Mehrsprachigkeit und WÃ¤hrung
Bedienen Sie internationale GÃ¤ste mit nativer Mehrsprachen- und MehrwÃ¤hrungsunterstÃ¼tzung, pro Markt Ã¼ber das Admin-Dashboard konfigurierbar.
Warum Sie QloApps auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.