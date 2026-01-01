QloApps ist eine kostenlose, quelloffene Hotel-Commerce-Plattform, die ein Property Management System, eine direkte Buchungsmaschine und eine kundenorientierte Hotel-Website in einer einzigen Installation vereint. Hoteliers kÃ¶nnen Zimmerbestand, Preise, Steuern und Reservierungen von einem einzigen Dashboard aus verwalten, wÃ¤hrend sie Buchungen direkt auf ihrer eigenen Website annehmen, ohne Provisionen an Drittanbieter-Portale zahlen zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von QloApps auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt GÃ¤stedaten, Zahlungsaufzeichnungen und Reservierungshistorie unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, eliminiert die pro-Buchung-GebÃ¼hren, die bei gehosteten Reservierungsdiensten Ã¼blich sind, und ermÃ¶glicht es Ihnen, den Buchungsablauf, das Design und das Back-Office so anzupassen, dass sie genau dem Betrieb Ihrer Unterkunft entsprechen.