Kill Bill in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Abonnementabrechnungs- und Zahlungsplattform für SaaS, Marktplätze und nutzungsbasierte Unternehmen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kill Bill erstellen können
Kill Bill ist eine praxiserprobte Open-Source-Abrechnungs- und Zahlungsplattform, die von Unternehmen, die monatlich Millionen von Rechnungen verarbeiten, in der Produktion eingesetzt wird. Sie verwaltet den gesamten Monetarisierungs-Stack – Katalogverwaltung, Abonnements, wiederkehrende Rechnungsstellung, Steuern und Zahlungsrouting – durch eine modulare Architektur, die es Ihnen ermöglicht, Zahlungsgateways, Steuer-Engines und Analyseanbieter zu kombinieren, ohne die Geschäftslogik neu schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Kill Bill hält Kunden-Zahlungsmetadaten, Abonnementhistorie und Preisregeln unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren oder Anbieterbindung. Die enthaltene Kaui Admin-Benutzeroberfläche bietet Finanz- und Support-Teams eine Webkonsole für Konten, Rechnungen, Rückerstattungen und Planänderungen, ohne eine einzige API-Anfrage schreiben zu müssen.
Wichtige Funktionen von Kill Bill
Abonnement-Engine
Modellversuche, befristete Verträge, Mischpreise und komplexe Katalog-Upgrades und -Downgrades mit automatischer anteiliger Abrechnung.
Zahlungs-Gateway-Plugins
Leiten Sie Zahlungen über Stripe, Adyen, Braintree, PayPal und Dutzende anderer Anbieter mithilfe austauschbarer Zahlungs-Plugins weiter.
Rechnungsstellung und Mahnwesen
Rechnungen termingerecht erstellen, fehlgeschlagene Zahlungen mit konfigurierbaren Mahnregeln erneut versuchen und Einnahmen zurückgewinnen, ohne benutzerdefinierte Skripte schreiben zu müssen.
Kaui Admin-Konsole
Konten durchsuchen, Zahlungen erstatten, Abonnements bearbeiten und Rechnungen prüfen über eine spezielle Weboberfläche, die für Support- und Finanzteams entwickelt wurde.
REST API und Plugins
Vollständige REST API sowie ein Java/Ruby Plugin SDK ermöglichen die Integration von Kill Bill mit CRMs, Steuersystemen und Analysetools, ohne den Kern zu forken.
Mandantenfähig
Isolieren Sie Marken, Regionen oder Kundensegmente innerhalb einer einzigen Instanz mithilfe der integrierten Mehrmandantenfähigkeit mit separaten Katalogen und Anmeldeinformationen.
Warum Sie Kill Bill auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.