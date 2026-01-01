Kill Bill ist eine praxiserprobte Open-Source-Abrechnungs- und Zahlungsplattform, die von Unternehmen, die monatlich Millionen von Rechnungen verarbeiten, in der Produktion eingesetzt wird. Sie verwaltet den gesamten Monetarisierungs-Stack – Katalogverwaltung, Abonnements, wiederkehrende Rechnungsstellung, Steuern und Zahlungsrouting – durch eine modulare Architektur, die es Ihnen ermöglicht, Zahlungsgateways, Steuer-Engines und Analyseanbieter zu kombinieren, ohne die Geschäftslogik neu schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Kill Bill hält Kunden-Zahlungsmetadaten, Abonnementhistorie und Preisregeln unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren oder Anbieterbindung. Die enthaltene Kaui Admin-Benutzeroberfläche bietet Finanz- und Support-Teams eine Webkonsole für Konten, Rechnungen, Rückerstattungen und Planänderungen, ohne eine einzige API-Anfrage schreiben zu müssen.