R2R in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Produktionsreifes RAG-Framework mit hybrider Suche, Wissensgraphen und einer agentischen Retrieval-API für KI-Anwendungen.
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Was Sie mit R2R erstellen können
R2R ist ein Open-Source-Framework für Retrieval-Augmented Generation, das von Grund auf für den Produktionseinsatz entwickelt wurde. Es kombiniert hybride semantische und Keyword-Suche mit reziproker Rangfusion, automatischer Wissensgraphen-Konstruktion, multimodaler Dokumentenaufnahme und einer agentenbasierten Retrieval-API, die es großen Sprachmodellen ermöglicht, die Suche als Teil ihrer Denkprozesse zu orchestrieren.
Das Selbst-Hosting von R2R auf Ihrem eigenen VPS hält Dokumente, Vektorindizes und den Konversationsverlauf unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Gebühren pro Abfrage und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Wissensdatenbank. Diese Bereitstellung kombiniert die R2R-API mit dem offiziellen Dashboard und einem PostgreSQL- sowie pgvector-Speicher, wodurch Sie einen vollständigen RAG-Stack erhalten, den Sie mit jedem LLM-Anbieter erweitern können.
Wichtige Funktionen von R2R
Hybridsuche
Kombinieren Sie Vektorähnlichkeit und Volltext-Schlüsselwortsuche mit reziproker Rangfusion, um den relevantesten Kontext für jede Abfrage zu ermitteln.
Wissensgraphen
Die automatische Entitäts- und Beziehungs-Extraktion erstellt neben Vektoren einen Graphenindex, der eine dokumentübergreifende Schlussfolgerung ermöglicht, die ein einfaches Retrieval nicht erreichen kann.
Multimodale Aufnahme
Parsen Sie PDFs, Word-Dokumente, Tabellenkalkulationen, Bilder und Audio in einen vereinheitlichten Index, ohne benutzerdefinierten Erfassungscode für jedes Format schreiben zu müssen.
Agentenbasierte RAG
Denkende Agenten rufen Antworten iterativ ab, bewerten und verfeinern sie – wodurch qualitativ hochwertigere Antworten entstehen als bei Single-Shot-RAG-Pipelines.
Multi-Anbieter-LLMs
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama und über 20 weitere LLM-Anbieter über eine einzige Konfiguration — kein Re-Indizieren erforderlich.
REST API und SDKs
Eine vollständige REST-API sowie offizielle Python- und JavaScript-SDKs ermöglichen es Ihnen, den R2R-Abruf in benutzerdefinierte Anwendungen und automatisierte Pipelines einzubetten.
Warum Sie R2R auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.