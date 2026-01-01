R2R ist ein Open-Source-Framework für Retrieval-Augmented Generation, das von Grund auf für den Produktionseinsatz entwickelt wurde. Es kombiniert hybride semantische und Keyword-Suche mit reziproker Rangfusion, automatischer Wissensgraphen-Konstruktion, multimodaler Dokumentenaufnahme und einer agentenbasierten Retrieval-API, die es großen Sprachmodellen ermöglicht, die Suche als Teil ihrer Denkprozesse zu orchestrieren.

Das Selbst-Hosting von R2R auf Ihrem eigenen VPS hält Dokumente, Vektorindizes und den Konversationsverlauf unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Gebühren pro Abfrage und ohne Zugriff Dritter auf Ihre Wissensdatenbank. Diese Bereitstellung kombiniert die R2R-API mit dem offiziellen Dashboard und einem PostgreSQL- sowie pgvector-Speicher, wodurch Sie einen vollständigen RAG-Stack erhalten, den Sie mit jedem LLM-Anbieter erweitern können.