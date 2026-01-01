Home Gallery als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete browserbasierte Foto- und Videogalerie mit Ähnlichkeits-Bildsuche, Gesichtserkennung und Geodaten-Abfragen.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Home Gallery
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Home Gallery erstellen können
Home Gallery ist eine quelloffene, selbst gehostete Web-Galerie für persönliche Foto- und Videoarchive. Sie indiziert Ihre Medien auf der Festplatte, extrahiert EXIF-Metadaten, generiert Vorschauen in mehreren Auflösungen und bietet ein schnelles Browser-Erlebnis mit Endlos-Scrolling, das auf Telefonen, Tablets oder Desktops gleichermaßen gut funktioniert – ohne etwas in einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochzuladen.
Was sie auszeichnet, ist die inhaltsbasierte Erkennung. Home Gallery verwendet TensorFlow-Modelle, um jedes Foto für die Suche nach ähnlichen Bildern einzubetten, führt eine Gesichtserkennung durch, damit Sie nach Personen suchen können, und geocodiert GPS-Koordinaten rückwärts in lesbare Ortsnamen. Originaldateien bleiben unberührt und können sogar offline verschoben werden, sobald Vorschauen erstellt wurden, wodurch sie sich gut für Langzeitarchive eignet, die sich über mehrere Laufwerke erstrecken.
Wichtige Funktionen von Home Gallery
Ähnliche-Bilder-Suche
Wählen Sie ein beliebiges Foto aus und finden Sie visuell ähnliche Aufnahmen im gesamten Archiv – finden Sie jedes Sonnenuntergangs-, Strand- oder Haustierbild ohne manuelle Verschlagwortung.
Gesichtserkennung
Gesichter werden automatisch erkannt und gruppiert, sodass das Durchsuchen aller Fotos einer Person ein einziger Klick ist, anstatt einer mühsamen Verschlagwortungsarbeit.
Georeverse-Suche
GPS-Koordinaten in EXIF werden in Länder-, Stadt- und Ortsnamen aufgelöst, sodass die Galerie zu einer durchsuchbaren Karte wird, die zeigt, wo jedes Foto aufgenommen wurde.
Expressive Abfragesprache
Filtern Sie die Mediathek mit Und-, Oder- und Nicht-Operatoren über Tags, Daten, Orte, Gesichter und Kamerametadaten hinweg, um präzise gespeicherte Ansichten zu erstellen.
Unterstützung für Offline-Quellen
Sobald Vorschauen extrahiert wurden, kann die Originalfestplatte offline bleiben – ideal für Archive, die auf externen Laufwerken verteilt sind und nicht immer gemountet sind.
PWA Mobilgalerie
Installierbare progressive Web-Apps bieten ein App-ähnliches Surferlebnis auf Telefonen und Tablets ohne native Installation oder App Store.
Warum Sie Home Gallery auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.