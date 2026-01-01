Home Gallery ist eine quelloffene, selbst gehostete Web-Galerie für persönliche Foto- und Videoarchive. Sie indiziert Ihre Medien auf der Festplatte, extrahiert EXIF-Metadaten, generiert Vorschauen in mehreren Auflösungen und bietet ein schnelles Browser-Erlebnis mit Endlos-Scrolling, das auf Telefonen, Tablets oder Desktops gleichermaßen gut funktioniert – ohne etwas in einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochzuladen.

Was sie auszeichnet, ist die inhaltsbasierte Erkennung. Home Gallery verwendet TensorFlow-Modelle, um jedes Foto für die Suche nach ähnlichen Bildern einzubetten, führt eine Gesichtserkennung durch, damit Sie nach Personen suchen können, und geocodiert GPS-Koordinaten rückwärts in lesbare Ortsnamen. Originaldateien bleiben unberührt und können sogar offline verschoben werden, sobald Vorschauen erstellt wurden, wodurch sie sich gut für Langzeitarchive eignet, die sich über mehrere Laufwerke erstrecken.