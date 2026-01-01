LDAP Account Manager in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Web-Frontend zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen und Objekten in einem OpenLDAP-Verzeichnis über eine benutzerfreundliche Browser-Benutzeroberfläche.
Wählen Sie einen VPS-Plan für LDAP Account Manager
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LDAP Account Manager erstellen können
LDAP Account Manager (LAM) ist ein ausgereiftes Open-Source-Web-Frontend zur Verwaltung von Konten, die in einem LDAP-Verzeichnis gespeichert sind. Anstatt LDIF-Dateien zu bearbeiten oder sich mit ldapsearch- und ldapmodify-Befehlen herumzuschlagen, verwalten Administratoren Unix- und Samba-Benutzer, Gruppen, Hosts, DHCP-Einträge, Kopano-Konten und Asterisk-Nebenstellen über einen Browser. LAM versteht die gängigsten LDAP-Schemata von Haus aus und liefert typgerechte Editoren für jedes einzelne mit.
Diese Vorlage bündelt LAM zusammen mit einem OpenLDAP-Verzeichnisserver, sodass der gesamte Identitäts-Stack auf einem einzigen VPS hinter Traefik HTTPS läuft. Das Selbst-Hosting von LAM hält Verzeichnisanmeldeinformationen, Gruppenmitgliedschaften und Identitätsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne auf Identitätsanbieter von Drittanbietern oder SaaS-Gebühren pro Platz angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von LDAP Account Manager
Browserbasierte Verwaltungs-UI
Verwalten Sie Benutzer, Gruppen, Hosts und andere LDAP-Objekte über eine Registerkarten-basierte Weboberfläche anstelle von LDIF-Dateien und Befehlszeilentools.
Gebündelter OpenLDAP-Server
Enthält ein OpenLDAP-Verzeichnis, das für den gewählten Basis-DN vorkonfiguriert ist, sodass die Bereitstellung sowohl das Verzeichnis als auch dessen Verwaltungsoberfläche umfasst.
Kontotyp-Module
Integrierte Editoren für Unix-Konten, Samba-Domänen, Kopano, Asterisk, DHCP, E-Mail-Aliase und FreeRadius decken die meisten Verzeichnis-Schemata ohne benutzerdefinierten Code ab.
CSV-Import und PDF-Export
Massenweise Konten aus Tabellenkalkulationen erstellen und druckbare PDF-Kontenblätter für neue Mitarbeiter direkt aus den Verzeichnisdaten generieren.
Granulare Zugriffssteuerung
Serverprofile, Kontoprofile und Berechtigungen auf Modulebene ermöglichen es Ihnen, Teile der Verzeichnisverwaltung zu delegieren, ohne vollständige LDAP-Administratorrechte zu gewähren.
Mehrsprachige Benutzeroberfläche
In mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt, damit administrative Teams in ihrer bevorzugten Sprache mit demselben gemeinsamen Verzeichnis arbeiten können.
Warum Sie LDAP Account Manager auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.