LDAP Account Manager (LAM) ist ein ausgereiftes Open-Source-Web-Frontend zur Verwaltung von Konten, die in einem LDAP-Verzeichnis gespeichert sind. Anstatt LDIF-Dateien zu bearbeiten oder sich mit ldapsearch- und ldapmodify-Befehlen herumzuschlagen, verwalten Administratoren Unix- und Samba-Benutzer, Gruppen, Hosts, DHCP-Einträge, Kopano-Konten und Asterisk-Nebenstellen über einen Browser. LAM versteht die gängigsten LDAP-Schemata von Haus aus und liefert typgerechte Editoren für jedes einzelne mit.

Diese Vorlage bündelt LAM zusammen mit einem OpenLDAP-Verzeichnisserver, sodass der gesamte Identitäts-Stack auf einem einzigen VPS hinter Traefik HTTPS läuft. Das Selbst-Hosting von LAM hält Verzeichnisanmeldeinformationen, Gruppenmitgliedschaften und Identitätsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne auf Identitätsanbieter von Drittanbietern oder SaaS-Gebühren pro Platz angewiesen zu sein.