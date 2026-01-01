Ein-Klick-Installation von Passbolt.
Open-Source-Team-Passwortmanager, für die Zusammenarbeit entwickelt, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und selbst gehostetem Datenschutz.
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Was Sie mit Passbolt erstellen können
Passbolt ist ein Open-Source-Passwortmanager, der für Teams entwickelt wurde, die Anmeldeinformationen sicher speichern, teilen und prüfen müssen. Jedes Passwort wird Ende-zu-Ende mit OpenPGP verschlüsselt, bevor es den Browser verlässt – der Server sieht Ihre Klartext-Geheimnisse niemals. Im Gegensatz zu allgemeinen Tresoren ist Passbolt von Grund auf für die Zusammenarbeit konzipiert: Sie können einzelne Passwörter oder ganze Ordner mit Kollegen teilen, ohne jemals den zugrunde liegenden Schlüssel preiszugeben.
Das Selbst-Hosting von Passbolt auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Anmeldeinformationsdatenbank niemals einen Drittanbieter-Server berührt. Sie kontrollieren die Verschlüsselungsschlüssel, die Zugriffslogs und die Datenaufbewahrungsrichtlinie – eine kritische Anforderung für Teams, die Compliance-Verpflichtungen wie SOC 2, ISO 27001 oder DSGVO unterliegen.
Wichtige Funktionen von Passbolt
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle Passwörter werden im Browser mit OpenPGP verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden, sodass der Host niemals Zugriff auf unverschlüsselte Geheimnisse hat.
Granulare Freigabe
Teilen Sie einzelne Passwörter oder Ordner mit bestimmten Benutzern oder Gruppen, mit Berechtigungen für Lese- oder Schreibzugriff.
Vollständiger Audit-Trail
Jeder Zugriff, jede Freigabe, jede Kopie und jedes Update wird mit einem Zeitstempel und der Benutzeridentität protokolliert, was Sicherheitsteams eine vollständige Historie der Anmeldeinformationsaktivitäten liefert.
Browser-Erweiterung
Offizielle Erweiterungen für Chrome und Firefox füllen Anmeldeinformationen auf passenden Websites direkt aus dem Tresor automatisch aus, ohne Passwörter in der Zwischenablage preiszugeben.
REST API und CLI
Eine vollständige REST-API und ein offizielles CLI-Tool ermöglichen DevOps-Teams, Passbolt in Bereitstellungsskripte, CI/CD-Pipelines und Workflows zur Geheimnisrotation zu integrieren.
Warum Sie Passbolt auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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