Jitsi Meet per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Videokonferenzplattform mit Bildschirmfreigabe, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ohne Gebühren pro Teilnehmer — eine Zoom-Alternative.
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Was Sie mit Jitsi Meet erstellen können
Jitsi Meet ist eine kostenlose, quelloffene Videokonferenzplattform, die vollständig im Browser unter Verwendung von WebRTC läuft, ohne dass Teilnehmer Plugins, Apps oder Konten benötigen. Entwickelt vom Team hinter dem beliebten öffentlichen Dienst meet.jit.si und von 8x8 in ihrer kommerziellen Cloud-Plattform genutzt, unterstützt Jitsi Meet standardmäßig HD-Video, Bildschirmfreigabe, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Aufzeichnung, Live-Streaming auf YouTube, Handheben, Umfragen, Breakout-Räume und Live-Untertitel.
Das Selbst-Hosting von Jitsi Meet auf Ihrem eigenen VPS bietet Organisationen und Gemeinschaften unbegrenzte Besprechungsminuten für unbegrenzte Teilnehmer, wobei jeder Audio- und Videostream über Ihre eigene Infrastruktur geleitet wird, anstatt über einen Drittanbieter-SaaS zu laufen, der Preise ändern, die Bandbreite drosseln oder Besprechungsmetadaten analysieren könnte.
Wichtige Funktionen von Jitsi Meet
Browserbasierte Videoanrufe
Teilnehmer treten von jedem modernen Browser bei, ohne Software oder Plugins zu installieren oder Konten zu erstellen — teilen Sie eine URL und Konferenzen starten sofort.
Bildschirmfreigabe und -aufzeichnung
Anwendungen, Browser-Tabs oder ganze Bildschirme während Anrufen teilen, mit optionaler Meeting-Aufzeichnung und Live-Streaming auf YouTube oder andere RTMP-Endpunkte.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Optionales E2EE für Einzelanrufe und kleine Gruppenbesprechungen hält Audio- und Videostreams vom Sender zum Empfänger verschlüsselt, selbst vom Server aus.
Breakout-Räume und Umfragen
Teilen Sie größere Besprechungen in kleinere Breakout-Gruppen zur Diskussion auf, führen Sie Live-Umfragen durch, melden Sie sich und nutzen Sie Reaktionen für eine interaktive Konferenzdynamik.
Live-Untertitel und Einwahl
Die optionale Integration mit Jigasi für SIP-Einwahl und Live-Untertitelung macht Besprechungen für Telefonanrufer und Teilnehmer, die Transkripte benötigen, zugänglich.
Keine nutzerbasierte Preisgestaltung
Veranstalten Sie unbegrenzte Meetings mit unbegrenzten Teilnehmern auf Ihrem eigenen VPS – keine Gebühren pro Teilnehmer, keine zeitlichen Begrenzungen für Meetings, keine Upgrade-Aufforderungen.
Warum Sie Jitsi Meet auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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