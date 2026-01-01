Newsletter-Vorlagen
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Nutzen Sie die KI, um einen speziell auf Sie zugeschnittenen Newsletter zu erstellen.
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Newsletter-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind Newsletter-Vorlagen?
Newsletter-Vorlagen sind Beispiel-E-Mails, die mit Reach erstellt wurden. Nutzen Sie sie als Inspiration und verwenden Sie die Eingabeaufforderung erneut, um Ihren eigenen Newsletter zu erstellen.
Kann ich Newsletter-Vorlagen direkt bearbeiten?
Nein, die hier gezeigten Vorlagen sind Beispiele. Sie können die Eingabeaufforderung kopieren und Ihre eigene bearbeitbare Version in Reach erstellen.
Wofür kann ich Newsletter-Vorlagen verwenden?
Sie können Newsletter-Vorlagen für typische E-Mail-Marketing-Anwendungsfälle nutzen, z. B. für Aktionen, Updates, Ankündigungen und regelmäßige Newsletter.
Brauche ich Designkenntnisse, um Reach zu nutzen?
Nein. Reach erstellt sofort einsatzbereite Layouts, die Sie auch ohne Designkenntnisse anpassen können.
Kann ich diese Newsletter-Vorlagen für kommerzielle E-Mails verwenden?
Ja. Sie können die generierten Newsletter für geschäftliche, Marketing- und Werbe-E-Mails verwenden.
Kann ich Reach kostenlos testen?
Ja. Sie können Reach kostenlos testen und die enthaltenen Willkommens-Credits nutzen, um die Newsletter-Erstellung auszuprobieren.
Kann ich meine Markenfarben und mein Logo verwenden?
Ja. Sie können Ihre Markendetails in Reach hinzufügen, um konsistente, markengerechte Newsletter zu erstellen.