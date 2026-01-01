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Newsletter-Vorlagen

Durchsuchen Sie Newsletter-Vorlagen und kopieren Sie anschließend die Eingabeaufforderung in Reach, um Ihre eigene zu erstellen
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Durchsuchen Sie Newsletter-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrem Ziel passt.

Eingabeaufforderung kopieren

Verwenden Sie die Eingabeaufforderung hinter der Vorlage, um den Stil in Reach nachzubilden.

Reach-Konto erstellen

Registrieren Sie sich, um loszulegen. Der kostenlose Plan enthält 20 Willkommens-Credits, um die Newsletter-Erstellung zu testen.

Newsletter erstellen

Fügen Sie die Eingabeaufforderung in Reach ein, ergänzen Sie Ihre Markendetails und erstellen Sie einen markengerechten Newsletter.

Anpassen und versenden

Passen Sie Layout und Inhalte an und versenden Sie Ihren Newsletter, sobald Sie bereit sind.

Newsletter-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind Newsletter-Vorlagen?

Newsletter-Vorlagen sind Beispiel-E-Mails, die mit Reach erstellt wurden. Nutzen Sie sie als Inspiration und verwenden Sie die Eingabeaufforderung erneut, um Ihren eigenen Newsletter zu erstellen.

Kann ich Newsletter-Vorlagen direkt bearbeiten?

Nein, die hier gezeigten Vorlagen sind Beispiele. Sie können die Eingabeaufforderung kopieren und Ihre eigene bearbeitbare Version in Reach erstellen.

Wofür kann ich Newsletter-Vorlagen verwenden?

Sie können Newsletter-Vorlagen für typische E-Mail-Marketing-Anwendungsfälle nutzen, z. B. für Aktionen, Updates, Ankündigungen und regelmäßige Newsletter.

Brauche ich Designkenntnisse, um Reach zu nutzen?

Nein. Reach erstellt sofort einsatzbereite Layouts, die Sie auch ohne Designkenntnisse anpassen können.

Kann ich diese Newsletter-Vorlagen für kommerzielle E-Mails verwenden?

Ja. Sie können die generierten Newsletter für geschäftliche, Marketing- und Werbe-E-Mails verwenden.

Kann ich Reach kostenlos testen?

Ja. Sie können Reach kostenlos testen und die enthaltenen Willkommens-Credits nutzen, um die Newsletter-Erstellung auszuprobieren.

Kann ich meine Markenfarben und mein Logo verwenden?

Ja. Sie können Ihre Markendetails in Reach hinzufügen, um konsistente, markengerechte Newsletter zu erstellen.

Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing

Veröffentlichen Sie Ihren Newsletter in wenigen Minuten mit der 1-Jahres-Testphase von Reach und beginnen Sie noch heute mit KI-gestützten E-Mail-Kampagnen.
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