Alle VorlagenWebsitesAppsNewsletter

Vorlagen für E-Commerce-Newsletter

Verwenden Sie E-Commerce-Newsletter-Vorlagen, um Produkte zu bewerben, Aktionen hervorzuheben und Kunden zurück in Ihren Shop zu bringen.
Intern
Wöchentlich
Monatlich
Immobilien
E-Commerce
Community
Marketing
Alle Vorlagen

Testen Sie Reach

Nutzen Sie die KI, um einen speziell auf Sie zugeschnittenen Newsletter zu erstellen.

Testen Sie Reach
Dark red flash sale promo newsletter

Dark red flash sale promo newsletter

Light blue seasonal picks newsletter

Light blue seasonal picks newsletter

Minimal price drop promo newsletter

Minimal price drop promo newsletter

Neutral UGC style spotlight newsletter

Neutral UGC style spotlight newsletter

Peach and green sale newsletter

Peach and green sale newsletter

Finden Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt

Von der Idee zum Newsletter in Minuten

Finden Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt

Durchsuchen Sie Newsletter-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrem Ziel passt.

Eingabeaufforderung kopieren

Verwenden Sie die Eingabeaufforderung hinter der Vorlage, um den Stil in Reach nachzubilden.

Reach-Konto erstellen

Registrieren Sie sich, um loszulegen. Der kostenlose Plan enthält 20 Willkommens-Credits, um die Newsletter-Erstellung zu testen.

Newsletter erstellen

Fügen Sie die Eingabeaufforderung in Reach ein, ergänzen Sie Ihre Markendetails und erstellen Sie einen markengerechten Newsletter.

Anpassen und versenden

Passen Sie Layout und Inhalte an und versenden Sie Ihren Newsletter, sobald Sie bereit sind.

Vorlagen für E-Commerce-Newsletter: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Reach-Vorlagen für E-Commerce-Newsletter

Welche Rolle spielen E-Commerce-Newsletter bei der Kundenbindung?

E-Commerce-Newsletter helfen dabei, Kunden in Ihren Shop zurückzubringen, indem sie sie an Produkte, Angebote und Neuheiten erinnern.

Wie wähle ich Produkte für einen Newsletter aus?

Heben Sie neue, beliebte oder mit Aktionen verknüpfte Produkte hervor, um Lesern einen klaren Anreiz zum Klicken zu geben.

Was macht einen E-Commerce-Newsletter besonders handlungsorientiert?

Klare Produktbilder, kurze Beschreibungen und direkte Links zu Produktseiten helfen Lesern, schneller vom E-Mail-Inhalt zum Kauf zu gelangen.

Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing

Veröffentlichen Sie Ihren Newsletter in wenigen Minuten mit der 1-Jahres-Testphase von Reach und beginnen Sie noch heute mit KI-gestützten E-Mail-Kampagnen.
Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.