Vorlagen für E-Commerce-Newsletter
Verwenden Sie E-Commerce-Newsletter-Vorlagen, um Produkte zu bewerben, Aktionen hervorzuheben und Kunden zurück in Ihren Shop zu bringen.
Von der Idee zum Newsletter in Minuten
Finden Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt
Durchsuchen Sie Newsletter-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrem Ziel passt.
Eingabeaufforderung kopieren
Verwenden Sie die Eingabeaufforderung hinter der Vorlage, um den Stil in Reach nachzubilden.
Reach-Konto erstellen
Registrieren Sie sich, um loszulegen. Der kostenlose Plan enthält 20 Willkommens-Credits, um die Newsletter-Erstellung zu testen.
Newsletter erstellen
Fügen Sie die Eingabeaufforderung in Reach ein, ergänzen Sie Ihre Markendetails und erstellen Sie einen markengerechten Newsletter.
Anpassen und versenden
Passen Sie Layout und Inhalte an und versenden Sie Ihren Newsletter, sobald Sie bereit sind.
Vorlagen für E-Commerce-Newsletter: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Reach-Vorlagen für E-Commerce-Newsletter
Welche Rolle spielen E-Commerce-Newsletter bei der Kundenbindung?
E-Commerce-Newsletter helfen dabei, Kunden in Ihren Shop zurückzubringen, indem sie sie an Produkte, Angebote und Neuheiten erinnern.
Wie wähle ich Produkte für einen Newsletter aus?
Heben Sie neue, beliebte oder mit Aktionen verknüpfte Produkte hervor, um Lesern einen klaren Anreiz zum Klicken zu geben.
Was macht einen E-Commerce-Newsletter besonders handlungsorientiert?
Klare Produktbilder, kurze Beschreibungen und direkte Links zu Produktseiten helfen Lesern, schneller vom E-Mail-Inhalt zum Kauf zu gelangen.
Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing
Veröffentlichen Sie Ihren Newsletter in wenigen Minuten mit der 1-Jahres-Testphase von Reach und beginnen Sie noch heute mit KI-gestützten E-Mail-Kampagnen.