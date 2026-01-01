Alle VorlagenWebsitesAppsNewsletter

Vorlagen für wöchentliche Newsletter

Verwenden Sie Vorlagen für wöchentliche Newsletter, um regelmäßige Updates zu versenden, wichtige Neuigkeiten zu teilen und mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu bleiben.
Intern
Wöchentlich
Monatlich
Immobilien
E-Commerce
Community
Marketing
Alle Vorlagen

Testen Sie Reach

Nutzen Sie die KI, um einen speziell auf Sie zugeschnittenen Newsletter zu erstellen.

Testen Sie Reach
Coral and teal creative studio weekly newsletter

Coral and teal creative studio weekly newsletter

Light SaaS product update weekly newsletter

Light SaaS product update weekly newsletter

Minimal productivity weekly newsletter

Minimal productivity weekly newsletter

Terracotta community market weekly newsletter

Terracotta community market weekly newsletter

White and blue weekly service newsletter

White and blue weekly service newsletter

Finden Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt

Von der Idee zum Newsletter in Minuten

Finden Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt

Durchsuchen Sie Newsletter-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrem Ziel passt.

Eingabeaufforderung kopieren

Verwenden Sie die Eingabeaufforderung hinter der Vorlage, um den Stil in Reach nachzubilden.

Reach-Konto erstellen

Registrieren Sie sich, um loszulegen. Der kostenlose Plan enthält 20 Willkommens-Credits, um die Newsletter-Erstellung zu testen.

Newsletter erstellen

Fügen Sie die Eingabeaufforderung in Reach ein, ergänzen Sie Ihre Markendetails und erstellen Sie einen markengerechten Newsletter.

Anpassen und versenden

Passen Sie Layout und Inhalte an und versenden Sie Ihren Newsletter, sobald Sie bereit sind.

Vorlagen für wöchentliche Newsletter: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Reach-Vorlagen für wöchentliche Newsletter

Wofür eignet sich ein wöchentlicher Newsletter am besten?

Wöchentliche Newsletter eignen sich, um kurzfristige Updates, Fortschritte und Prioritäten zu teilen, sodass Leser Woche für Woche informiert bleiben.

Wie wähle ich Inhalte für einen wöchentlichen Newsletter aus?

Konzentrieren Sie sich darauf, was sich kürzlich verändert hat, was als Nächstes ansteht und worauf Leser in den kommenden Tagen reagieren sollten.

Wie lang sollte ein wöchentlicher Newsletter sein?

Wöchentliche Newsletter funktionieren am besten, wenn sie kurz und fokussiert sind. Zu viele Inhalte führen dazu, dass sie leicht übersprungen werden.

Was hilft Lesern, wöchentliche Updates besser zu verfolgen?

Die Verwendung desselben Layouts jede Woche hilft Lesern, schnell die für sie wichtigen Abschnitte zu finden.

Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing

Veröffentlichen Sie Ihren Newsletter in wenigen Minuten mit der 1-Jahres-Testphase von Reach und beginnen Sie noch heute mit KI-gestützten E-Mail-Kampagnen.
Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.