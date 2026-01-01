Vorlagen für monatliche Newsletter
Erstellen Sie monatliche Newsletter, um wichtige Updates zusammenzufassen, Fortschritte zu teilen und Ihre Zielgruppe auf dem Laufenden zu halten.
Testen Sie Reach
Nutzen Sie die KI, um einen speziell auf Sie zugeschnittenen Newsletter zu erstellen.
Von der Idee zum Newsletter in Minuten
Finden Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt
Durchsuchen Sie Newsletter-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrem Ziel passt.
Eingabeaufforderung kopieren
Verwenden Sie die Eingabeaufforderung hinter der Vorlage, um den Stil in Reach nachzubilden.
Reach-Konto erstellen
Registrieren Sie sich, um loszulegen. Der kostenlose Plan enthält 20 Willkommens-Credits, um die Newsletter-Erstellung zu testen.
Newsletter erstellen
Fügen Sie die Eingabeaufforderung in Reach ein, ergänzen Sie Ihre Markendetails und erstellen Sie einen markengerechten Newsletter.
Anpassen und versenden
Passen Sie Layout und Inhalte an und versenden Sie Ihren Newsletter, sobald Sie bereit sind.
Vorlagen für monatliche Newsletter: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Reach-Vorlagen für monatliche Newsletter
Was ist das Hauptziel eines monatlichen Newsletters?
Monatliche Newsletter fassen wichtige Updates und Fortschritte über einen längeren Zeitraum zusammen, anstatt jede kleine Änderung abzudecken.
Wie wähle ich Inhalte für einen monatlichen Newsletter aus?
Wählen Sie die wichtigsten Updates, Meilensteine und Ergebnisse des vergangenen Monats aus und vermeiden Sie es, alles aufzulisten, was passiert ist.
Welche Länge ist für einen monatlichen Newsletter sinnvoll?
Monatliche Newsletter können etwas länger sein als wöchentliche, sollten sich jedoch weiterhin auf Highlights statt auf vollständige Berichte konzentrieren.
Wer profitiert am meisten von monatlichen Newslettern?
Sie eignen sich besonders für Kleinunternehmen, Kreative und Communities, die regelmäßig kommunizieren möchten, ohne zu viele E-Mails zu versenden.
Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing
Veröffentlichen Sie Ihren Newsletter in wenigen Minuten mit der 1-Jahres-Testphase von Reach und beginnen Sie noch heute mit KI-gestützten E-Mail-Kampagnen.