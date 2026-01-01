Vorlagen für Community-Newsletter
Erstellen Sie Community-Newsletter, um Updates zu teilen, Aktivitäten hervorzuheben und Mitglieder aktiv einzubinden.
Testen Sie Reach
Nutzen Sie die KI, um einen speziell auf Sie zugeschnittenen Newsletter zu erstellen.
Von der Idee zum Newsletter in Minuten
Finden Sie eine Vorlage, die Ihnen gefällt
Durchsuchen Sie Newsletter-Vorlagen und wählen Sie eine aus, die zu Ihrem Ziel passt.
Eingabeaufforderung kopieren
Verwenden Sie die Eingabeaufforderung hinter der Vorlage, um den Stil in Reach nachzubilden.
Reach-Konto erstellen
Registrieren Sie sich, um loszulegen. Der kostenlose Plan enthält 20 Willkommens-Credits, um die Newsletter-Erstellung zu testen.
Newsletter erstellen
Fügen Sie die Eingabeaufforderung in Reach ein, ergänzen Sie Ihre Markendetails und erstellen Sie einen markengerechten Newsletter.
Anpassen und versenden
Passen Sie Layout und Inhalte an und versenden Sie Ihren Newsletter, sobald Sie bereit sind.
Vorlagen für Community-Newsletter: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Vorlagen für Reach-Community-Newsletter
Was ist das Ziel eines Community-Newsletters?
Community-Newsletter halten Mitglieder über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden und fördern die Teilnahme an Aktivitäten oder Veranstaltungen.
Welche Arten von Updates eignen sich für Community-Newsletter?
Veranstaltungsankündigungen, aktuelle Highlights und wichtige Hinweise helfen dabei, Mitglieder auf dem Laufenden zu halten.
Wie kann ich einen Community-Newsletter relevanter gestalten?
Passen Sie Updates an das an, was für Ihre Mitglieder relevant ist, und vermeiden Sie allgemeine Nachrichten ohne Bezug zur Community.
Wachsen Sie mit E-Mail-Marketing
Veröffentlichen Sie Ihren Newsletter in wenigen Minuten mit der 1-Jahres-Testphase von Reach und beginnen Sie noch heute mit KI-gestützten E-Mail-Kampagnen.