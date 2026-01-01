Templat Hostinger
Jelajahi koleksi templat siap pakai kami untuk situs web, aplikasi, dan buletin – mudah disesuaikan dan diluncurkan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang template Hostinger
Apa itu template Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Apa saja jenis template yang tersedia?
Saat ini, kami menawarkan templat siap pakai untuk situs web, aplikasi web, dan buletin. Baik Anda sedang membangun situs web bisnis, toko online, atau portofolio, meluncurkan aplikasi web untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, atau membuat kampanye email, Anda akan menemukan templat yang dirancang secara profesional dan disesuaikan dengan berbagai industri dan tujuan.
Apakah saya memerlukan keahlian pemrograman untuk menggunakan templat ini?
Tidak. Semua templat dapat dikustomisasi sepenuhnya dengan editor yang intuitif, sehingga Anda dapat memodifikasi tata letak, warna, teks, dan gambar tanpa pengetahuan pemrograman apa pun.
Bisakah saya menyesuaikan templat agar sesuai dengan merek saya?
Ya. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan font, warna, gambar, dan konten agar mencerminkan identitas merek Anda. Templat menyediakan titik awal, tetapi Anda memiliki kendali penuh atas desain akhir.
Bisakah saya menambahkan lebih banyak halaman atau mengedit proyek saya setelah diluncurkan?
Ya, Anda dapat menambahkan halaman dan bagian baru ke templat Anda dan melanjutkan pengeditan proyek Anda bahkan setelah dipublikasikan. Ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan dan meningkatkan skala situs web atau aplikasi web Anda seiring pertumbuhan bisnis Anda.
Apakah template Hostinger gratis untuk dicoba?
Ya! Anda dapat mulai membangun menggunakan template pilihan Anda secara gratis. Namun, Anda perlu meningkatkan ke paket berbayar saat Anda siap untuk mempublikasikan proyek Anda secara online.