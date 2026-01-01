Συχνές ερωτήσεις για τα πρότυπα Hostinger
Τι είναι τα πρότυπα της Hostinger;
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Τι είδους πρότυπα είναι διαθέσιμα;
Προς το παρόν, προσφέρουμε έτοιμα προς χρήση πρότυπα για ιστότοπους, εφαρμογές ιστού και ενημερωτικά δελτία. Είτε δημιουργείτε έναν επαγγελματικό ιστότοπο, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή ένα χαρτοφυλάκιο, είτε ξεκινάτε μια εφαρμογή ιστού για προσωπικές ή επαγγελματικές ανάγκες, είτε δημιουργείτε καμπάνιες μέσω email, θα βρείτε επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα προσαρμοσμένα σε διαφορετικούς κλάδους και στόχους.
Χρειάζομαι γνώσεις προγραμματισμού για να χρησιμοποιήσω αυτά τα πρότυπα;
Όχι. Όλα τα πρότυπα είναι πλήρως προσαρμόσιμα με έναν εύχρηστο επεξεργαστή, ώστε να μπορείτε να τροποποιείτε διατάξεις, χρώματα, κείμενο και εικόνες χωρίς να έχετε καμία γνώση προγραμματισμού.
Μπορώ να προσαρμόσω τα πρότυπα ώστε να ταιριάζουν με την επωνυμία μου;
Ναι. Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τις γραμματοσειρές, τα χρώματα, τις εικόνες και το περιεχόμενο ώστε να αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα της επωνυμίας σας. Τα πρότυπα παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης, αλλά έχετε τον πλήρη έλεγχο του τελικού σχεδιασμού.
Μπορώ να προσθέσω περισσότερες σελίδες ή να επεξεργαστώ το έργο μου μετά την έναρξή του;
Ναι, μπορείτε να προσθέσετε νέες σελίδες και ενότητες στο πρότυπό σας και να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε το έργο σας ακόμα και μετά τη δημοσίευσή του. Αυτό σας επιτρέπει να κλιμακώσετε και να εξελίξετε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή ιστού σας καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται.
Είναι τα πρότυπα της Hostinger δωρεάν για δοκιμή;
Ναι! Μπορείτε να ξεκινήσετε την κατασκευή χρησιμοποιώντας το πρότυπο της προτίμησής σας δωρεάν. Ωστόσο, θα χρειαστεί να κάνετε αναβάθμιση σε ένα πρόγραμμα επί πληρωμή όταν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε το έργο σας στο διαδίκτυο.