שאלות נפוצות על תבניות Hostinger
מהן תבניות של Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
אילו סוגי תבניות זמינים?
כרגע, אנו מציעים תבניות מוכנות לשימוש עבור אתרי אינטרנט, אפליקציות אינטרנט וניוזלטרים. בין אם אתם בונים אתר עסקי, חנות מקוונת או תיק עבודות, משיקים אפליקציית אינטרנט לצרכים אישיים או עסקיים, או יוצרים קמפיינים בדוא"ל, תמצאו תבניות מעוצבות באופן מקצועי המותאמות לתעשיות ולמטרות שונות.
האם אני צריך כישורי קידוד כדי להשתמש בתבניות האלה?
לא. כל התבניות ניתנות להתאמה אישית מלאה באמצעות עורך אינטואיטיבי, כך שתוכלו לשנות פריסות, צבעים, טקסט ותמונות ללא כל ידע בקידוד.
האם ניתן להתאים אישית את התבניות כך שיתאימו למותג שלי?
כן. ניתן להתאים בקלות גופנים, צבעים, תמונות ותוכן כדי לשקף את זהות המותג שלכם. תבניות מספקות נקודת התחלה, אך יש לכם שליטה מלאה על העיצוב הסופי.
האם ניתן להוסיף דפים נוספים או לערוך את הפרויקט שלי לאחר שהוא הושק?
כן, ניתן להוסיף דפים וקטעים חדשים לתבנית ולהמשיך לערוך את הפרויקט גם לאחר פרסומו. זה מאפשר לך להרחיב ולפתח את אתר האינטרנט או אפליקציית האינטרנט שלך ככל שהעסק שלך גדל.
האם תבניות של Hostinger ניתנות לניסיון בחינם?
כן! אתם יכולים להתחיל לבנות באמצעות התבנית המועדפת עליכם בחינם. עם זאת, תצטרכו לשדרג לתוכנית בתשלום כשתהיו מוכנים לפרסם את הפרויקט שלכם באינטרנט.