Szablony Hostinger
Zapoznaj się z naszą kolekcją gotowych do użycia szablonów stron internetowych, aplikacji i newsletterów – łatwych do dostosowania i uruchomienia.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów Hostinger
Czym są szablony Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Jakie typy szablonów są dostępne?
Obecnie oferujemy gotowe do użycia szablony stron internetowych, aplikacji internetowych i newsletterów. Niezależnie od tego, czy tworzysz firmową stronę internetową, sklep internetowy czy portfolio, uruchamiasz aplikację internetową na potrzeby osobiste lub biznesowe, czy tworzysz kampanie e-mailowe, znajdziesz u nas profesjonalnie zaprojektowane szablony dopasowane do różnych branż i celów.
Czy muszę mieć umiejętności kodowania, aby korzystać z tych szablonów?
Nie. Wszystkie szablony są w pełni konfigurowalne za pomocą intuicyjnego edytora, dzięki czemu możesz modyfikować układy, kolory, tekst i obrazy bez znajomości kodowania.
Czy mogę dostosować szablony do mojej marki?
Tak. Możesz łatwo dostosować czcionki, kolory, obrazy i treść, aby odzwierciedlały tożsamość Twojej marki. Szablony stanowią punkt wyjścia, ale masz pełną kontrolę nad ostatecznym projektem.
Czy mogę dodać więcej stron lub edytować projekt po jego uruchomieniu?
Tak, możesz dodawać nowe strony i sekcje do swojego szablonu i kontynuować edycję projektu nawet po jego opublikowaniu. Dzięki temu możesz skalować i rozwijać swoją witrynę lub aplikację internetową wraz z rozwojem firmy.
Czy szablony Hostingera można wypróbować za darmo?
Tak! Możesz zacząć budować, korzystając z preferowanego szablonu, za darmo. Jednak gdy będziesz gotowy do opublikowania swojego projektu online, będziesz musiał przejść na plan płatny.