Szablony aplikacji
Wybierz szablon, aby rozpocząć pracę i spersonalizuj go, rozmawiając ze sztuczną inteligencją lub wprowadzając edycję wizualną.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące szablonów Hostinger
Czym jest szablon aplikacji?
Szablon aplikacji to gotowa aplikacja, którą możesz dostosować, aby szybko stworzyć własne narzędzie lub usługę. Szablony aplikacji Hostinger Horizons zapewniają gotową strukturę, funkcje i projekt, które możesz modyfikować, komunikując się ze sztuczną inteligencją – bez konieczności kodowania. Możesz ich użyć jako punktu wyjścia do tworzenia pulpitów nawigacyjnych, narzędzi wewnętrznych, systemów rezerwacji, aplikacji finansowych, narzędzi zwiększających produktywność i innych aplikacji internetowych.
Czy muszę mieć umiejętności kodowania, aby korzystać z szablonów aplikacji?
Nie potrzebujesz doświadczenia w kodowaniu, aby stworzyć aplikację internetową. Narzędzia AI bez kodu, takie jak Hostinger Horizons, pozwalają opisać pomysł własnymi słowami i natychmiast wygenerować działającą aplikację internetową.
Gotowe szablony Horizons mogą służyć zarówno jako inspiracja, jak i punkt wyjścia dla Twojej aplikacji. Wystarczy je dostosować, prosząc sztuczną inteligencję o stworzenie w pełni funkcjonalnej aplikacji – bez pisania ani jednej linijki kodu.
Jakie typy aplikacji mogę tworzyć za pomocą szablonów?
Obecnie dostępne są tylko szablony aplikacji internetowych. Możesz tworzyć szeroką gamę aplikacji internetowych, w tym narzędzia wewnętrzne, pulpity nawigacyjne, aplikacje biznesowe, systemy rezerwacji, produkty SaaS i aplikacje interaktywne.
Nasze gotowe szablony obsługują różne cele i branże, takie jak narzędzia finansowe, trackery fitness i aplikacje do zarządzania czasem, a także inne rozwiązania biznesowe lub osobiste. Stale poszerzamy naszą bibliotekę o nowe projekty.
Czy mogę dostosować szablon aplikacji?
Szablony Hostinger Horizons zapewniają gotową strukturę, którą możesz dostosować do swoich potrzeb. Możesz zmieniać projekt, dostosowywać funkcje, dodawać nowe funkcjonalności lub usuwać elementy, po prostu wysyłając polecenia do sztucznej inteligencji. Ułatwia to dopasowanie szablonu do konkretnego przypadku użycia – niezależnie od tego, czy tworzysz pulpit nawigacyjny, narzędzie wewnętrzne, system rezerwacji, czy inny rodzaj aplikacji internetowej.
Jeśli potrzebujesz tylko edytować tekst lub kod, możesz to zrobić bezpośrednio, bez korzystania z kredytów na wiadomości.
Możesz również użyć Hostinger Horizons do generowania nowych wersji swojej aplikacji lub witryny albo wprowadzania bardziej zaawansowanych zmian, o ile dysponujesz wystarczającą liczbą kredytów na wiadomości. Wystarczy opisać zmiany, które chcesz wprowadzić, w wiadomości do kreatora aplikacji internetowych opartego na sztucznej inteligencji.
Jak testować, rozwiązywać problemy i publikować aplikację internetową?
Przed uruchomieniem możesz wyświetlić podgląd i przetestować swoją aplikację internetową, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki Hostinger Horizons możesz testować swoją aplikację w środowisku testowym i szybko naprawiać problemy, prosząc sztuczną inteligencję o wprowadzenie zmian – bez konieczności kodowania ani ręcznego debugowania.
Gdy wszystko będzie działać poprawnie, opublikuj swoją aplikację internetową natychmiast online jednym kliknięciem. Hosting jest wbudowany, więc nie musisz zarządzać konfiguracją wdrożenia.
Jak szybko mogę uruchomić aplikację korzystając z szablonu?
Dzięki szablonom aplikacji możesz utworzyć i uruchomić działającą aplikację w ciągu kilku minut lub godzin, w zależności od tego, jak wiele dostosowań potrzebujesz.
Ile kosztuje stworzenie aplikacji przy użyciu szablonu?
Możesz zacząć edytować szablony za darmo, korzystając z dołączonych kredytów na wiadomości. Aby jednak uzyskać dostęp do większej liczby komunikatów i uruchomić aplikację online, musisz wybrać jeden z płatnych planów. Plany Horizons są przystępne cenowo, zaczynając od 25,99 zł miesięcznie, i pozwalają na tworzenie i uruchamianie aplikacji bez dużych nakładów początkowych.
Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć odpowiedniego szablonu?
Nieustannie poszerzamy naszą bibliotekę szablonów, aby zapewnić więcej przykładów i inspiracji. Jednak aplikacje internetowe, które możesz tworzyć, nie ograniczają się do szablonów dostępnych w bibliotece.
Możesz skorzystać z naszego kreatora aplikacji AI, aby wcielić w życie niemal każdy pomysł na aplikację internetową. Pomoże Ci on wygenerować w pełni funkcjonalną aplikację lub szybko zbudować MVP. Proces jest tak prosty, jak edycja gotowego szablonu – zacznij od podpowiedzi i kontynuuj udoskonalanie swojej aplikacji, rozmawiając ze sztuczną inteligencją.