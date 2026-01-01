Šablony aplikací
Začněte výběrem šablony a pak si ji upravte přesně podle sebe – buď pomocí chatu s AI, nebo klasickými vizuálními úpravami.
Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru
Co je šablona aplikace?
Šablona aplikace je předpřipravená aplikace, kterou si můžete přizpůsobit a rychle si vytvořit vlastní nástroj nebo službu. Šablony aplikací Hostinger Horizons poskytují hotovou strukturu, funkce a design, které můžete upravovat chatováním s umělou inteligencí – není potřeba žádné kódování. Můžete je použít jako výchozí bod pro vytváření dashboardů, interních nástrojů, rezervačních systémů, finančních aplikací, nástrojů pro produktivitu a dalších webových aplikací.
Potřebuji k používání šablon aplikací znalosti programování?
K vytvoření webové aplikace nepotřebujete zkušenosti s programováním. Nástroje umělé inteligence bez kódování, jako je Hostinger Horizons, vám umožní popsat váš nápad vlastními slovy a okamžitě vygenerovat funkční webovou aplikaci.
Předpřipravené šablony Horizons mohou sloužit jako inspirace i výchozí bod pro vaši aplikaci. Jednoduše je přizpůsobte tak, že umělou inteligenci vyzvete k vytvoření plně funkční aplikace – bez napsání jediného řádku kódu.
Jaké typy aplikací mohu vytvářet pomocí šablon?
V současné době jsou k dispozici pouze šablony webových aplikací. Můžete si vytvořit širokou škálu webových aplikací, včetně interních nástrojů, dashboardů, obchodních aplikací, rezervačních systémů, SaaS produktů a interaktivních aplikací.
Naše předpřipravené šablony podporují různé cíle a odvětví, jako jsou finanční nástroje, fitness trackery a aplikace pro správu času, ale i další obchodní nebo osobní řešení. Naši knihovnu neustále rozšiřujeme o nové designy.
Mohu si přizpůsobit šablonu aplikace?
Šablony Hostinger Horizons poskytují hotovou strukturu, kterou si můžete přizpůsobit svým potřebám. Můžete změnit design, upravit funkce, přidat nové funkce nebo odebrat prvky pouhým zadáním pokynů umělé inteligenci. Díky tomu si šablonu snadno přizpůsobíte svému konkrétnímu případu použití – ať už vytváříte dashboard, interní nástroj, rezervační systém nebo jiný typ webové aplikace.
Pokud potřebujete upravit pouze text nebo kód, můžete tak učinit přímo bez použití kreditů za zprávy.
Hostinger Horizons můžete také použít k vygenerování nových verzí vaší aplikace nebo webu nebo k provedení pokročilejších změn, pokud máte dostatek kreditů za zprávy. Stačí popsat změny, které chcete provést, ve zprávě tvůrci webových aplikací s umělou inteligencí.
Jak mohu testovat, opravovat problémy a publikovat webovou aplikaci?
Před spuštěním si můžete prohlédnout a otestovat svou webovou aplikaci, abyste se ujistili, že vše funguje podle očekávání. S Hostinger Horizons můžete svou aplikaci otestovat v sandboxovém prostředí a rychle opravit problémy tím, že požádáte umělou inteligenci o provedení úprav – není nutné žádné kódování ani ruční ladění.
Jakmile vše vypadá správně, publikujte svou webovou aplikaci online okamžitě jedním kliknutím. Hosting je integrovaný, takže není nutné nastavovat žádné nasazení.
Jak rychle mohu spustit aplikaci pomocí šablony?
S šablonami aplikací můžete vytvořit a spustit funkční aplikaci během několika minut nebo hodin, v závislosti na tom, kolik úprav potřebujete.
Kolik stojí vytvoření aplikace pomocí šablony?
Šablony můžete začít upravovat zdarma s využitím přiložených kreditů za zprávy. Chcete-li však získat přístup k dalším výzvám a spustit aplikaci online, budete si muset vybrat jeden z placených tarifů. Tarify Horizons jsou cenově dostupné, začínají na 153,99 Kč měsíčně a umožňují vám vyvíjet a spouštět aplikace bez vysoké počáteční investice.
Co když nenajdu vhodnou šablonu?
Naši knihovnu šablon neustále rozšiřujeme, abychom vám poskytli více příkladů a inspirace. Webové aplikace, které můžete vytvořit, však nejsou omezeny na šablony dostupné v knihovně.
Můžete použít náš nástroj pro tvorbu aplikací s umělou inteligencí, který vám umožní vdechnout život téměř jakémukoli nápadu na webovou aplikaci. Může vám pomoci vygenerovat plně funkční aplikaci nebo rychle vytvořit MVP. Proces je stejně jednoduchý jako úprava předpřipravené šablony – začněte s výzvou a pokračujte v vylepšování aplikace chatováním s umělou inteligencí.