Mẫu ứng dụng
Hãy chọn một mẫu để bắt đầu và tùy chỉnh nó bằng cách trò chuyện với AI hoặc chỉnh sửa trực quan.
Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger
Mẫu ứng dụng là gì?
Mẫu ứng dụng là một ứng dụng được xây dựng sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh để nhanh chóng tạo ra công cụ hoặc dịch vụ của riêng mình. Các mẫu ứng dụng của Hostinger Horizons cung cấp cấu trúc, tính năng và thiết kế sẵn có mà bạn có thể sửa đổi bằng cách trò chuyện với AI – không cần lập trình. Bạn có thể sử dụng chúng làm điểm khởi đầu để xây dựng bảng điều khiển, công cụ nội bộ, hệ thống đặt chỗ, ứng dụng tài chính, công cụ năng suất và các ứng dụng web khác.
Tôi có cần kỹ năng lập trình để sử dụng các mẫu ứng dụng không?
You don’t need coding experience to build a web app. No-code AI tools like Hostinger Horizons let you describe your idea in your own words and generate a working web app instantly.
Pre-built Horizons templates can serve as both inspiration and a starting point for your app. Simply customize them by prompting AI to create a fully functional app – without writing a single line of code.
Learn more in our guide on how to make a web app.
Tôi có thể xây dựng những loại ứng dụng nào bằng cách sử dụng các mẫu?
Hiện tại, chỉ có các mẫu ứng dụng web được cung cấp. Bạn có thể xây dựng nhiều loại ứng dụng web khác nhau, bao gồm các công cụ nội bộ, bảng điều khiển, ứng dụng doanh nghiệp, hệ thống đặt chỗ, sản phẩm SaaS và ứng dụng tương tác.
Các mẫu thiết kế sẵn của chúng tôi hỗ trợ nhiều mục tiêu và ngành nghề khác nhau, chẳng hạn như công cụ tài chính, thiết bị theo dõi thể dục và ứng dụng quản lý thời gian, cũng như các giải pháp kinh doanh hoặc cá nhân khác. Chúng tôi liên tục mở rộng thư viện của mình với các thiết kế mới.
Tôi có thể tùy chỉnh mẫu ứng dụng không?
Các mẫu của Hostinger Horizons cung cấp cấu trúc có sẵn mà bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình. Bạn có thể thay đổi thiết kế, điều chỉnh các tính năng, thêm chức năng mới hoặc xóa các phần tử bằng cách chỉ cần gửi yêu cầu cho AI. Điều này giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh mẫu cho trường hợp sử dụng cụ thể của mình – cho dù bạn đang xây dựng bảng điều khiển, công cụ nội bộ, hệ thống đặt chỗ hoặc một loại ứng dụng web khác.
Nếu bạn chỉ cần chỉnh sửa văn bản hoặc mã, bạn có thể thực hiện trực tiếp mà không cần sử dụng tín dụng tin nhắn.
Bạn cũng có thể sử dụng Hostinger Horizons để tạo các phiên bản mới cho ứng dụng hoặc trang web của mình hoặc thực hiện các thay đổi nâng cao hơn, miễn là bạn có đủ tín dụng tin nhắn. Chỉ cần mô tả các thay đổi bạn muốn thực hiện trong một tin nhắn gửi đến trình tạo ứng dụng web AI.
Tôi cần làm gì để kiểm thử, sửa lỗi và xuất bản một ứng dụng web?
Trước khi chính thức ra mắt, bạn có thể xem trước và kiểm tra ứng dụng web của mình để đảm bảo mọi thứ hoạt động như mong đợi. Với Hostinger Horizons, bạn có thể kiểm tra ứng dụng của mình trong môi trường hộp cát và nhanh chóng khắc phục sự cố bằng cách yêu cầu AI thực hiện điều chỉnh – không cần lập trình hay gỡ lỗi thủ công.
Sau khi mọi thứ trông ổn, xuất bản ứng dụng web của bạn trực tuyến ngay lập tức chỉ với một cú nhấp chuột. Dịch vụ lưu trữ được tích hợp sẵn, vì vậy không cần phải quản lý thiết lập triển khai.
Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn kiểm thử ứng dụng web của chúng tôi.
Tôi có thể khởi chạy ứng dụng nhanh đến mức nào bằng cách sử dụng mẫu?
Với các mẫu ứng dụng, bạn có thể tạo và ra mắt một ứng dụng hoạt động chỉ trong vài phút hoặc vài giờ, tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh mà bạn cần.
Xây dựng ứng dụng bằng mẫu có giá bao nhiêu?
You can start editing templates for free using the included message credits. However, to access more prompts and launch your app online, you’ll need to choose one of the paid plans. Horizons plans are affordable, starting at 182.900 VNĐ per month, and allow you to develop and launch apps without a heavy upfront investment.
Nếu tôi không tìm được mẫu phù hợp thì sao?
Chúng tôi liên tục mở rộng thư viện mẫu để cung cấp thêm nhiều ví dụ và nguồn cảm hứng. Tuy nhiên, các ứng dụng web bạn có thể tạo không bị giới hạn bởi các mẫu có sẵn trong thư viện.
Bạn có thể sử dụng trình tạo ứng dụng AI của chúng tôi để hiện thực hóa hầu hết mọi ý tưởng ứng dụng web. Nó có thể giúp bạn tạo ra một ứng dụng đầy đủ chức năng hoặc nhanh chóng xây dựng một MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu). Quy trình cũng đơn giản như chỉnh sửa một mẫu có sẵn – bắt đầu với một gợi ý và tiếp tục tinh chỉnh ứng dụng của bạn bằng cách trò chuyện với AI.