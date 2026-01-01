Șabloane de aplicații
Alege un șablon pentru a începe și personalizează-l discutând cu inteligența artificială sau efectuând editări vizuale.
Întrebări frecvente despre șabloanele Hostinger
Ce este un șablon de aplicație?
Un șablon de aplicație este o aplicație predefinită pe care o puteți personaliza pentru a vă crea rapid propriul instrument sau serviciu. Șabloanele de aplicație Hostinger Horizons oferă o structură, funcții și un design predefinite pe care le puteți modifica prin chat cu inteligența artificială – nu este necesară programarea. Le puteți folosi ca punct de plecare pentru a construi tablouri de bord, instrumente interne, sisteme de rezervare, aplicații financiare, instrumente de productivitate și alte aplicații web.
Am nevoie de abilități de codare pentru a utiliza șabloane de aplicații?
Nu ai nevoie de experiență în programare pentru a construi o aplicație web. Instrumentele de inteligență artificială fără programare, precum Hostinger Horizons, îți permit să-ți descrii ideea în propriile cuvinte și să generezi instantaneu o aplicație web funcțională.
Șabloanele Horizons predefinite pot servi atât ca inspirație, cât și ca punct de plecare pentru aplicația ta. Pur și simplu personalizează-le solicitând inteligenței artificiale să creeze o aplicație complet funcțională - fără a scrie o singură linie de cod.
Ce tipuri de aplicații pot construi cu șabloane?
În prezent, sunt disponibile doar șabloane de aplicații web. Puteți construi o gamă largă de aplicații web, inclusiv instrumente interne, tablouri de bord, aplicații de business, sisteme de rezervare, produse SaaS și aplicații interactive.
Șabloanele noastre predefinite acceptă diferite obiective și industrii, cum ar fi instrumente financiare, dispozitive de urmărire a fitnessului și aplicații de gestionare a timpului, precum și alte soluții de business sau personale. Ne extindem constant biblioteca cu designuri noi.
Pot personaliza un șablon de aplicație?
Șabloanele Hostinger Horizons oferă o structură predefinită pe care o puteți personaliza pentru a se potrivi nevoilor dvs. Puteți schimba designul, ajusta caracteristici, adăuga funcționalități noi sau elimina elemente pur și simplu solicitând inteligența artificială. Acest lucru facilitează adaptarea șablonului la cazul dvs. specific de utilizare - indiferent dacă construiți un tablou de bord, un instrument intern, un sistem de rezervări sau un alt tip de aplicație web.
Dacă trebuie doar să editați text sau cod, puteți face acest lucru direct fără a utiliza credite de mesaj.
De asemenea, puteți utiliza Hostinger Horizons pentru a genera noi versiuni ale aplicației sau site-ului dvs. sau pentru a face modificări mai avansate, atâta timp cât aveți suficiente credite de mesaj. Descrieți doar modificările pe care doriți să le faceți într-un mesaj către constructorul de aplicații web bazat pe inteligență artificială.
Cum testez, remediez problemele și public o aplicație web?
Înainte de lansare, puteți previzualiza și testa aplicația web pentru a vă asigura că totul funcționează conform așteptărilor. Cu Hostinger Horizons, puteți testa aplicația într-un mediu sandbox și puteți remedia rapid problemele solicitând inteligenței artificiale să facă ajustări - nu este necesară codarea sau depanarea manuală.
După ce totul pare în regulă, publicați aplicația web online instantaneu cu un singur clic. Găzduirea este încorporată, deci nu există nicio configurare a implementării de gestionat.
Cât de repede pot lansa o aplicație folosind un șablon?
Cu șabloanele de aplicații, puteți crea și lansa o aplicație funcțională în câteva minute sau ore, în funcție de cât de multă personalizare aveți nevoie.
Cât costă să construiești o aplicație folosind un șablon?
Poți începe să editezi șabloane gratuit folosind creditele pentru mesaje incluse. Cu toate acestea, pentru a accesa mai multe solicitări și a lansa aplicația online, va trebui să alegi unul dintre planurile plătite. Planurile Horizons sunt accesibile, începând de la 6,99 € pe lună și îți permit să dezvolți și să lansezi aplicații fără o investiție inițială considerabilă.
Ce se întâmplă dacă nu găsesc un șablon potrivit?
Extindem continuu biblioteca noastră de șabloane pentru a oferi mai multe exemple și inspirație. Cu toate acestea, aplicațiile web pe care le puteți crea nu se limitează la șabloanele disponibile în bibliotecă.
Puteți utiliza constructorul nostru de aplicații AI pentru a da viață aproape oricărei idei de aplicație web. Vă poate ajuta să generați o aplicație complet funcțională sau să construiți rapid un MVP. Procesul este la fel de simplu ca editarea unui șablon predefinit - începeți cu o solicitare și continuați să rafinați aplicația discutând cu AI.