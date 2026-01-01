应用程序模板
选择模板开始创作，然后通过与人工智能聊天或进行可视化编辑，将其变成您自己的作品。
Hostinger模板常见问题解答
什么是应用模板？
应用模板是预先构建的应用程序，您可以对其进行自定义，快速创建自己的工具或服务。Hostinger Horizons 应用模板提供现成的结构、功能和设计，您可以通过与 AI 对话进行修改——无需编写任何代码。您可以将它们作为起点，构建仪表板、内部工具、预订系统、财务应用、生产力工具和其他 Web 应用程序。
使用应用模板需要编程技能吗？
You don’t need coding experience to build a web app. No-code AI tools like Hostinger Horizons let you describe your idea in your own words and generate a working web app instantly.
Pre-built Horizons templates can serve as both inspiration and a starting point for your app. Simply customize them by prompting AI to create a fully functional app – without writing a single line of code.
Learn more in our guide on how to make a web app.
我可以使用模板构建哪些类型的应用程序？
目前，我们仅提供 Web 应用程序模板。您可以构建各种 Web 应用程序，包括内部工具、仪表盘、业务应用程序、预订系统、SaaS 产品和交互式应用程序。
我们预先设计的模板支持不同的目标和行业，例如金融工具、健身追踪器和时间管理应用程序，以及其他商业或个人解决方案。我们正在不断扩充模板库，添加新的设计。
我可以自定义应用模板吗？
Hostinger Horizons 模板提供了一个现成的结构，您可以根据自身需求进行自定义。只需向 AI 发送消息，即可更改设计、调整功能、添加新功能或删除元素。这使得您可以轻松根据具体用例定制模板——无论您是构建仪表板、内部工具、预订系统还是其他类型的 Web 应用程序。
如果您只需要编辑文本或代码，可以直接编辑，无需消耗消息额度。
只要消息额度充足，您还可以使用 Hostinger Horizons 生成应用程序或网站的新版本，或进行更高级的更改。只需向 AI Web 应用程序构建器发送消息，描述您想要进行的更改即可。
如何测试、修复问题并发布 Web 应用程序？
Before going live, you can preview and test your web app to make sure everything works as expected. With Hostinger Horizons, you can test your app in a sandbox environment and quickly fix issues by asking AI to make adjustments – no coding or manual debugging required.
Once everything looks right, publish your web app online instantly with one click. Hosting is built in, so there’s no deployment setup to manage.
For more details, explore our web application testing guide.
使用模板启动应用程序最快需要多长时间？
借助应用模板，您可以根据所需的自定义程度，在几分钟或几小时内创建并发布一个可用的应用。
使用模板开发应用程序需要多少成本？
您可以使用包含的消息积分免费开始编辑模板。但是，要访问更多提示信息并在线发布您的应用，您需要选择付费套餐。Horizons 套餐价格实惠，每月仅需 CNY 51.99 起，让您无需大量前期投资即可开发和发布应用。
如果我找不到合适的模板怎么办？
我们正在不断扩展模板库，以提供更多示例和灵感。但是，您可以创建的 Web 应用并不局限于库中提供的模板。
您可以使用我们的AI 应用构建器将几乎任何 Web 应用创意变为现实。它可以帮助您生成功能齐全的应用，或快速构建 MVP（最小可行产品）。整个过程与编辑预制模板一样简单——从提示开始，然后通过与 AI 对话不断完善您的应用。