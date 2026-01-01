Hostinger Horizons 模板提供了一个现成的结构，您可以根据自身需求进行自定义。只需向 AI 发送消息，即可更改设计、调整功能、添加新功能或删除元素。这使得您可以轻松根据具体用例定制模板——无论您是构建仪表板、内部工具、预订系统还是其他类型的 Web 应用程序。

如果您只需要编辑文本或代码，可以直接编辑，无需消耗消息额度。

只要消息额度充足，您还可以使用 Hostinger Horizons 生成应用程序或网站的新版本，或进行更高级的更改。只需向 AI Web 应用程序构建器发送消息，描述您想要进行的更改即可。