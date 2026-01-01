Vorlagen für Finanz-Apps

Vor der Veröffentlichung können Sie Ihre Web-App in einer Vorschau ansehen und testen, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert. Mit Hostinger Horizons testen Sie Ihre App in einer Sandbox-Umgebung und beheben Probleme schnell, indem Sie KI-gestützte Anpassungen vornehmen lassen – ganz ohne Programmierung oder manuelle Fehlersuche.

Sobald alles passt, veröffentlichen Sie Ihre Web-App mit nur einem Klick online. Das Hosting ist integriert, sodass keine Einrichtung der Bereitstellung erforderlich ist.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zum Testen von Webanwendungen.