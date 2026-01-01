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Marketing app templates

Whether you need to organize your own content strategy or build marketing tools for clients, start with customizable templates – and streamline your workflow.
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Häufig gestellte Fragen zu Hostinger-Vorlagen

Marketing-App-Vorlagen sind vorgefertigte Web-App-Layouts, die für die Erstellung, Planung und Verwaltung von Marketingaktivitäten entwickelt wurden – von Social Media-Schedulern und Content-Kalender bis hin zu UTM-Buildern und Blog-Beitragsgeneratoren.Sie bieten eine Startstruktur, die durch integrierte KI von AI Builder angepasst und betrieben werden kann – keine Konten von Drittanbietern oder technische Einrichtung erforderlich –, um Ihre eigenen Marketing-Tools zu erstellen.

Vorlagen für Marketing-Apps können verwendet werden, um Social-Media-Planer, Inhaltskalender, UTM-Builder, Blogbeitragsgeneratoren, Werbetext-Generatoren, E-Mail-Sequenz-Ersteller und vieles mehr zu entwickeln. Sie eignen sich sowohl zur Verwaltung Ihrer eigenen Marketingaktivitäten als auch für die Entwicklung und Bereitstellung von Marketing-Tools für Ihre Kunden.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit Hostinger Horizons können Sie Vorlagen individuell anpassen, indem Sie einfach die gewünschten Änderungen beschreiben. KI generiert und aktualisiert Ihre Web-App anhand Ihrer Eingaben.

Sie können innerhalb Minuten eine funktionierende Web-App erstellen und sie je nach gewünschtem Anpassungsgrad innerhalb Stunden weiter verfeinern. Die Vorlage liefert die Ausgangsstruktur, während KI bei der Generierung von Funktionen und der Anpassung der Benutzeroberfläche unterstützt.

Marketing-Tools sind besonders wertvoll für Unternehmen und Freiberufler, die ihre Workflows optimieren müssen – nutzen Sie sie für Ihre eigenen Marketingaktivitäten und sparen Sie sich teure Drittanbieter-Tools, oder gehen Sie noch weiter und bieten Sie Ihre App als kostenpflichtigen Dienst für Kunden an, um eine zusätzliche Einnahmequelle für Ihr Unternehmen zu schaffen.

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